Stranger Things'in yıldızı Finn Wolfhard'ın yeni projesi: Ghostbusters
Stranger Things dizisinde Mike karakterine hayat veren Finn Wolfhard, Ghostbusters devam filminin oyuncu kadrosuna dahil edildi.
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Jason Reitman'ın yönetmenliğini üstlendiği Ghostbusters devam filminin oyuncu kadrosunda yer alacak olan isimler açıklanmaya başlandı. 1980'li yıllardaki klasikleşmiş olan Ghostbusters filmlerine devam olacak çekilecek projede Stranger Things'in yıldızı Finn Wolfhard rol alacak.
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Orijinal Ghostbusters filmlerinin yönetmeni Ivan Reitman'ın oğlu Jason Reitman, geçtiğimiz aylarda yeni bir Ghostbusters filmi üzerinde çalışmalara başladığını belirtmişti.
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Resmi duyurunun hemen ardından filmden bir teaser yayınlanmış ve filmin gidişatı hakkında ipuçları verilmeye başlanmıştı. Bu ipuçları arasında filmin başrollerinin genç isimlerden oluşacağı yer alıyordu.
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Resmi olarak yapılan yeni bir açıklamaya göre, filmin kadrosunda sevilen Netflix dizisi Stranger Things'in yıldız oyuncusu Finn Wolfhard ve son olarak The Leftovers'ta rol alan Carrie Coon yer alacak.
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Finn Wolfhard, filmdeki Ghostbusters ekibinde yer alacak olup Carrie Coon, onun annesini canlandıracak. Ghostbusters'ın 2020 yılında izleyicileriyle buluşması bekleniyor.