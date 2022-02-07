Stratonikeia'da bulunan eserler Türk dönemine de ışık tutuyor

Haberler - Anadolu Ajansı 07.02.2022 - 12:55
UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve 'gladyatörler şehri' olarak bilinmesinin yanı sıra dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia'da 1977'de başlayan kazı çalışmaları devam ediyor.
Helenistik, Roma, Bizans'ın yanı sıra Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri için de önem taşıyan antik kentte, her yıl birbirinden kıymetli eserler gün yüzüne çıkarılıyor.
Sratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Karia bölgesinin en önemli kentlerinden biri olan Stratonikeia'nın, Anadolu'nun yerli halkı olan Karialılar ve Leleglere ait bir yerleşim yeri olduğunu söyledi.
Antik kentin birçok bölgesinde kazı çalışması yürütüldüğünü belirten Söğüt, tarihi alandaki yapıların bir bütün olarak korunduğunu belirtti.
Söğüt, kentte yürütülen kazı çalışmalarında şehrin giriş kapısından imparatorlar tapınağına, Roma hamamından Türk evine kadar her yapıyı aşamalar halinde gün yüzüne çıkardıklarını söyledi.
Geçen yıl kazı, konservasyon ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirdiklerini anlatan Söğüt, "Stratonikeia, yaşayan bir tarih kenti. Antik kentteki kazı çalışmalarında 2021'de 528 eser gün yüzüne çıkarıldı. Bulduğumuz eserlerin tamamı müzede vitrine konulabilecek nitelikte” dedi.
Bulunan eserler içerisinde Türk dönemine ait 122 eser yer aldığına dikkat çeken Söğüt, şunları söyledi:
"Buluntular arasında, Türk dönemine ait seramik, metal, cam ve ahşap eserler var. Gün yüzüne çıkarılan eserler, o dönemde yaşayan insanların belirli bir bölümünün ekonomik anlamda zengin olduğunu gösteriyor. Özellikle mühürler bunun en güzel örneği."
Söğüt, buluntuların, bölgede yaşayanların çevresindeki Türk beylikleri dışında, Ege adasındaki toplumlarla da ticari ilişkiler kurduğunun göstergesi olduğunu vurguladı.
Kazı Başkanı Prof. Dr. Söğüt, gün yüzüne çıkarılan Geç Roma Dönemi'ne ait mozaiklerle ilgili çalışmaların süreceğini söyledi.
Söğüt, "Kuzey ve Batı Cadde'nin birleşme noktasında ortaya çıkan mozaiklerin tamamına ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
Bölgede kazı ekibinin yanı sıra çizim ekibinin de görev yaptığını söyleyen Söğüt, yapıların dijital ortamda da üç boyutlu olarak ayağa kaldırıldığına dikkat çekti.