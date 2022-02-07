Stratonikeia'da bulunan eserler Türk dönemine de ışık tutuyor

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan tarihi eserler, antik kentteki Türk dönemine de ışık tutuyor. Bulunan eserler içerisinde Türk dönemine ait 122 eser yer alıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.02.2022 - 12:55

Stratonikeia'da bulunan eserler Türk dönemine de ışık tutuyor - 1

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve 'gladyatörler şehri' olarak bilinmesinin yanı sıra dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia'da 1977'de başlayan kazı çalışmaları devam ediyor.

Stratonikeia'da bulunan eserler Türk dönemine de ışık tutuyor - 2

Helenistik, Roma, Bizans'ın yanı sıra Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri için de önem taşıyan antik kentte, her yıl birbirinden kıymetli eserler gün yüzüne çıkarılıyor.

Stratonikeia'da bulunan eserler Türk dönemine de ışık tutuyor - 3

Sratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Karia bölgesinin en önemli kentlerinden biri olan Stratonikeia'nın, Anadolu'nun yerli halkı olan Karialılar ve Leleglere ait bir yerleşim yeri olduğunu söyledi.

Stratonikeia'da bulunan eserler Türk dönemine de ışık tutuyor - 4

Antik kentin birçok bölgesinde kazı çalışması yürütüldüğünü belirten Söğüt, tarihi alandaki yapıların bir bütün olarak korunduğunu belirtti.

Stratonikeia'da bulunan eserler Türk dönemine de ışık tutuyor - 5

Söğüt, kentte yürütülen kazı çalışmalarında şehrin giriş kapısından imparatorlar tapınağına, Roma hamamından Türk evine kadar her yapıyı aşamalar halinde gün yüzüne çıkardıklarını söyledi.

Stratonikeia'da bulunan eserler Türk dönemine de ışık tutuyor - 6

Geçen yıl kazı, konservasyon ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirdiklerini anlatan Söğüt, "Stratonikeia, yaşayan bir tarih kenti. Antik kentteki kazı çalışmalarında 2021'de 528 eser gün yüzüne çıkarıldı. Bulduğumuz eserlerin tamamı müzede vitrine konulabilecek nitelikte” dedi.

Stratonikeia'da bulunan eserler Türk dönemine de ışık tutuyor - 7

TÜRK DÖNEMİNE AİT 122 ESER BULUNDU

Bulunan eserler içerisinde Türk dönemine ait 122 eser yer aldığına dikkat çeken Söğüt, şunları söyledi:

"Buluntular arasında, Türk dönemine ait seramik, metal, cam ve ahşap eserler var. Gün yüzüne çıkarılan eserler, o dönemde yaşayan insanların belirli bir bölümünün ekonomik anlamda zengin olduğunu gösteriyor. Özellikle mühürler bunun en güzel örneği."

Stratonikeia'da bulunan eserler Türk dönemine de ışık tutuyor - 8

Söğüt, buluntuların, bölgede yaşayanların çevresindeki Türk beylikleri dışında, Ege adasındaki toplumlarla da ticari ilişkiler kurduğunun göstergesi olduğunu vurguladı.

Stratonikeia'da bulunan eserler Türk dönemine de ışık tutuyor - 9

"MOZAİKLERİN TAMAMINA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

Kazı Başkanı Prof. Dr. Söğüt, gün yüzüne çıkarılan Geç Roma Dönemi'ne ait mozaiklerle ilgili çalışmaların süreceğini söyledi.

Söğüt, "Kuzey ve Batı Cadde'nin birleşme noktasında ortaya çıkan mozaiklerin tamamına ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Stratonikeia'da bulunan eserler Türk dönemine de ışık tutuyor - 10

Bölgede kazı ekibinin yanı sıra çizim ekibinin de görev yaptığını söyleyen Söğüt, yapıların dijital ortamda da üç boyutlu olarak ayağa kaldırıldığına dikkat çekti.

Stratonikeia'da bulunan eserler Türk dönemine de ışık tutuyor - 11
Stratonikeia'da bulunan eserler Türk dönemine de ışık tutuyor - 12

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