Şubat ayına damga vuran magazin olayları (2019)
DHA
Medya Takip Merkezi’nin (MTM), şubat ayını kapsayan araştırmasında öne çıkan magazin olayları ve ayın popüler ünlüleri belirlendi. Acun Ilıcalı, şubat ayının medyada en konuşulan ismi olurken şubat ayının en dikkat çeken çifti ise Hazal Kaya–Ali Atay oldu.
-
1MTM’nin Magazin Gazetecileri Derneği için hazırladığı şubat ayı magazin raporu açıklandı. Şubat ayının en çok konuşulan ismi Acun Ilıcalı oldu. Yılmaz Erdoğan ise Organize İşler: Sazan Sarmalı filmi ile konuşuldu.
-
2
Şubat’ın en dikkat çeken çifti ise Hazal Kaya–Ali Atay oldu. 5 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çift, 6 Şubat'ta Mecidiyeköy'de düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Özellikle sade gelinlik seçimiyle beğeni toplayan Kaya, 2 bin 501 habere konu edildi.
-
3Fazıl Say, şubat ayında Bursa'da yaşayan 3’üncü sınıf öğrencisi Arya Su Gülenç’ e uluslararası yarışmalara hazırlanması için hediye ettiği piyano ile gündeme geldi. Arya Su Gülenç, New York'taki ABD merkezli Crescendo Uluslararası Müzik Yarışması'nda piyanoda kendi yaş grubunda tam puanla birinci olmuş, bunun üzerine ünlü piyanist kendisine bir sürpriz yaparak kendi piyanosunu genç yeteneğe hediye etmişti. Yaptığı jest birçok habere konu olan Fazıl Say, 4 bin 780 haberle konuşuldu.
-
4Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasının yeni bölümlerini hazırlayıp sunan Acun Ilıcalı, şubat ayı boyunca gerek yarışma programıyla gerekse özel hayatıyla ilgili haberlerle en çok konuşulan ünlü isim oldu.
-
5Türk ve Yunan yarışmacıların kıyasıya mücadelesi ile izleyicileri ekrana kilitleyen yarışmada sunuculuk yapmayı sürdüren Ilıcalı, şubat ayı başında boşandığı Şeyma Subaşı ile anlaşmalı olarak mahkemeye başvurarak kızları Melisa’nın velayetini üzerine aldı.
-
6Özel bir röportaj için verdiği pozlarla son günlerde magazin gündeminin üst sıralarına yerleşen Şeyma Subaşı ise 3 bin 909 haberle adından söz ettirdi.
-
71 Şubat’ta gösterime giren Organize İşler: Sazan Sarmalı filmini vizyondaki ikinci haftasındayken Netflix’e satan Yılmaz Erdoğan'a sektördekiler yaptığı satışı etik bulmadıklarını ifade etti.
-
8Yeni filminin yanı sıra, 22 kişilik yeni oyuncu kadrosuyla Çok Güzel Güzel Hareketler Bunlar programını izleyiciyle buluşturan Erdoğan, MTM’nin aynı araştırmasına göre 5 bin 356 haberle hakkında en çok haber yansıması bulunan ikinci ünlü ismi oldu.
-
9Üzücü gelişmelerin de yaşandığı şubat ayında, iki usta oyuncu hayata veda etti. 2013 yılında şeker hastalığı nedeniyle bir bacağı kesilen ve bir süredir tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakımında hayatını kaybeden 59 yaşındaki Yalçın Menteş ve kanser tedavisi görürken 70 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Aytaç Arman son yolculuğuna uğurlandı.
-
10Geçtiğimiz ayın magazin gündeminde yer alan bir diğer flaş gelişme de Alişan–Buse Varol çiftinden geldi. 2018 yılında Buse Varol ile nikah masasına oturan Alişan ilk kez babalık heyecanı yaşamış, sosyal medyada Burak ismini verdikleri oğlu ve eşi ile yaptığı paylaşımlar binlerce beğeni toplamıştı. Alişan Şubat ayı boyunca 2 bin 307 haberle adından söz ettirdi.