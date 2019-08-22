Süleyman Demirel karikatürleri sergisi
DHA
Antalya'da, 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 34 karikatürünün yer aldığı sergi açıldı.
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1Siyasi hayatı boyunca bazen icraatları bazen de yaptığı konuşmalarıyla karikatüristlere konu olan merhum 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman
Demirel'in 34 karikatürünün yer aldığı sergi, Kepez ilçesindeki Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde ziyarete açıldı.
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2En eskisi 1976, en yenisi ise 1991 tarihli olan birçok karikatür sanatseverlerin ilgisine sunuldu.
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3Kepez Belediyesi ve Ispartalılar Derneği tarafından çok sayıda dergi ve gazetede yayımlanan karikatürlerden derlenen serginin açılışına Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Belediye Başkanı AK Partili Hakan Tütüncü, 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ağabeyi Şevket Demirel'in kızı Nihan Demirel Atasagun, Ispartalılar Derneği Başkanı Deniz Akgün ve çok sayıda davetli katıldı.
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4Nihan Demirel Atasagun, Süleyman Demirel'e her zaman 'Cumhurbaşkanı amca' diye hitap ettiklerini ve Demirel'in siyasi hayatta
az rastlanır bir hoşgörüye sahip olduğunu söyledi.
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