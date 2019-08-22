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Süleyman Demirel karikatürleri sergisi

DHA

Antalya'da, 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 34 karikatürünün yer aldığı sergi açıldı.

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    Siyasi hayatı boyunca bazen icraatları bazen de yaptığı konuşmalarıyla karikatüristlere konu olan merhum 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman
    Demirel'in 34 karikatürünün yer aldığı sergi, Kepez ilçesindeki Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde ziyarete açıldı.
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    En eskisi 1976, en yenisi ise 1991 tarihli olan birçok karikatür sanatseverlerin ilgisine sunuldu.
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    Kepez Belediyesi ve Ispartalılar Derneği tarafından çok sayıda dergi ve gazetede yayımlanan karikatürlerden derlenen serginin açılışına Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Belediye Başkanı AK Partili Hakan Tütüncü, 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ağabeyi Şevket Demirel'in kızı Nihan Demirel Atasagun, Ispartalılar Derneği Başkanı Deniz Akgün ve çok sayıda davetli katıldı.
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    Nihan Demirel Atasagun, Süleyman Demirel'e her zaman 'Cumhurbaşkanı amca' diye hitap ettiklerini ve Demirel'in siyasi hayatta
    az rastlanır bir hoşgörüye sahip olduğunu söyledi.
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