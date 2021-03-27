Sultan II. Bayezid Camisi'nin penceresinde Kayı sembolleri bulundu: Dünyada tek örnek

2 metreden fazla uzunluktaki pencere kapısının üst kısmında stilize halde Kayı sembolü figürlerinin de yer aldığını anlatan Doğanbaş, “Bu sembol sonsuzluk prensibine göre ve ayrıca müsenna olarak da bilinen aynalı tarzda düzenlenmiştir. Yıllarca o sembol bize bakmış, biz ona bakmışız. Bir türlü varlığından haberdar olamamışız. Ama Allah’a şükürler olsun ki geçte olsa tespitini yaptım. Ardından makale yayınladım” şeklinde konuştu.