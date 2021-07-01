Sümela Manastırı 5 yıl sonra ziyarete açıldı

Sümela Manastırı’nın tüm alanları, 5 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla ziyarete açıldı. Manastırın açılışı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası özel Karadeniz ezgileriyle konser verdi.

Abone ol Paylaş









DHA 01.07.2021 - 20:58

Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç turizmi merkezlerinden Sümela Manastırı'nda 5 yıl süren restorasyonunun ardından açılış töreni düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile davetliler katıldı.

"YENİ ŞAPELLER BULDUK" Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2016 yılında restorasyon çalışmalarının başladığını belirterek, "Restorasyon dışında esas işi zora sokan kısım, dağdan gelen kaya akıntısı oldu. Herkesin çalışabileceği bir ortam değil. 20 bin metrekarelik alanda ciddi bir kaya temizlemesi yapıldı. Yeni şapeller bulduk, keşiş odaları, çilehaneler, misafirhaneler gibi birçok nokta var. Gizli bir şapel daha var, o da 1-2 hafta içinde devreye girecek" dedi.

Duvarlarda ve çatılarda çok önemli freskler olduğunu belirten Ersoy, "Bu fresklerde renklendirme ve canlandırma çalışmaları devam ediyor. Freskleri canlandırma ekibimiz, sürekli burada hizmet verecek. Çünkü maalesef buranın yapısından dolayı mevsim geçişlerinde kayalardan dolayı hem su hem yoğunlaşma oluyor” diye konuştu.

"TURİZMDE MİSAFİR KAYBIMIZ OLUŞMADI" Açılışın sezona yetiştiğini ifade eden Bakan Ersoy, "İyi bir turizm sezonu olacağını düşünüyorum. Hem bizim ülkemizde hem de diğer ülkelerde aşılamaların nasıl ilerleyeceğiyle de alakalı bir konu. Sezon, bütün ülkelerde geç başladı. O yüzden bizim bir misafir kaybımız oluşmadı. Bu sene de koşullarda ciddi bir değişiklik olmazsa, virüs dalgası gelmezse bu sene 25 milyon turist ve 20 milyar dolarla sezonu kapatırız diye düşünüyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI KONSER VERDİ Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Sümela Manastırı'nın açılışı dolayısıyla özel Karadeniz ezgileriyle dolu repertuvarla konser verdi. Şef Cemi’i Can Deliorman yönetiminde gerçekleşen konserde solistler devlet opera ve balesi sanatçısı Mezzo soprano Zeynep Halvaşi ve Karadeniz ezgileri seslendiren vokal Resul Dindar sahne aldı.

Bujor Hoinic’in yazmış olduğu Karadeniz Rapsodisi ile beraber yörenin ana enstrümanları kemençe ve tulumun da dahil olduğu konserde Karadeniz rapsodisi, ben seni sevduğumi, gelevera deresi, nayino ve kara duman eserleri seslendirildi.

SÜMELA MANASTIRI Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor.

Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor.

88 yıl aranın ardından, manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetmişti.

Manastırın ziyarete açılması ile Ana Kaya Kilisesi’nin sağında yer alan 10 şapel, çan kulesi, misafirhane, keşiş ve öğrenci odaları, mahzen ve benzeri yapılar 5 yıl sonra ziyaret edilebilecek.