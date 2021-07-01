Sümela Manastırı 5 yıl sonra ziyarete açıldı

DHA 01.07.2021 - 20:58 | Son Güncelleme : 01.07.2021 - 21:00
Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç turizmi merkezlerinden Sümela Manastırı'nda 5 yıl süren restorasyonunun ardından açılış töreni düzenlendi.
Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile davetliler katıldı.
Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2016 yılında restorasyon çalışmalarının başladığını belirterek, "Restorasyon dışında esas işi zora sokan kısım, dağdan gelen kaya akıntısı oldu. Herkesin çalışabileceği bir ortam değil. 20 bin metrekarelik alanda ciddi bir kaya temizlemesi yapıldı. Yeni şapeller bulduk, keşiş odaları, çilehaneler, misafirhaneler gibi birçok nokta var. Gizli bir şapel daha var, o da 1-2 hafta içinde devreye girecek" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Sümela Manastırı'nın açılışı dolayısıyla özel Karadeniz ezgileriyle dolu repertuvarla konser verdi.
Şef Cemi’i Can Deliorman yönetiminde gerçekleşen konserde solistler devlet opera ve balesi sanatçısı Mezzo soprano Zeynep Halvaşi ve Karadeniz ezgileri seslendiren vokal Resul Dindar sahne aldı.