Sümela Manastırı'na teleferik projesinde sona gelindi

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, teleferiğin Sümela’ya 1 milyonun üzerinde turisti taşıyacağını belirterek, "Oradaki minibüslerle taşıma ayrı bir şey olacak. Teleferikle taşımak ayrı bir görüntü olacak. Büyükşehir Belediyemizin Doğa Koruma ve Milli Parklarla ortaklaşa yürüttüğü bir projeydi. Sümela Manastırı’nın kapısının girişinden ilk durağı başlayacak. Karşıdaki seyir teraslarına doğru bir kol atacak. Tekrar Sümela Manastırı’na doğru gelecek. Büyükşehir Belediyemiz bu teleferikleri 40 kişilik büyük vagonlar halinde planlıyor. Yap, işlet, devret modelini ve kar paylaşım modelini ön planda tutarak yapacakları bir proje. Proje bitti, şuanda yatırımcısını bekliyor. Birkaç firma var ilgileniyor. geçen yıl biz orada 4 ayda yaklaşık 400 binin üzerinde turist ağırladık. Özellikle teleferik ve Sümela’nın açılmasıyla beraber bu sayının 1 milyonu geçeceğine eminim” dedi.

‘TELEFERİK KATKI SAĞLAR’



Maçkalı esnaf Merve Yaman teleferiğin kendilerine çok büyük bir katkı sağlayacağını söyledi. Yaman, "Sümela Manastırı’nın bize çok büyük katkısı var. Teleferik olan yerler daha çok turist ve müşteri çekiyor. Turistler bu tarafa geldikçe bizim de müşterimiz artar. Bizim için çok önemli. Maçka’yı geçindiren Sümela’dır. Teleferiğin olması bize çok büyük bir katkı sağlar” dedi.



Furkan Güler ise, "Sümela’ya teleferik yapılması turizm açısından çok büyük bir katkı sağlar. Maçka geçimini Sümela Manastırı’ndan sağlıyor. Sümela Manastırı’nın 2-3 yıl kapalı olması esnafı çok etkiledi. Teleferiğin yapılmasını herkes heyecanla bekliyor” diye konuştu.



