Sümela Manastırı'nda ayin başladı

Anadolu Ajansı 15.08.2020 - 09:54 | Son Güncelleme : 15.08.2020 - 09:58
Manastırın restorasyonu dolayısıyla 4 yıldır gerçekleştirilmeyen ayine, corona virüs tedbirleri nedeniyle bu yıl yaklaşık 70 kişi katılıyor.
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de katılımcılar arasında yer alırken, geçmiş yıllarda Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayini, bu yıl Patrikhane yetkilileri gerçekleştiriyor. Ayin nedeniyle Sümela Manastırı'na saat 14.00'e kadar heyet dışında başka ziyaretçi kabul edilmeyecek. Vatandaşlar, manastırı ayinin ardından 14.00-20.00 saatlerinde gezebilecek.
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