Sümela Manastırı’nda fresklere sızan suya önlem

Manastırın üstündeki kayaç çatlaklarının su sızdırdığına dikkat çeken Nermin Uzunali, manastırın bulunduğu iç avludan üstteki yüzeye kadar çok yüksek bir irtifa olduğunu söyledi. Uzunali "O irtifanın üst noktasında çok fazla ağaç ve bitki örtüsü var. Bunlar kayaçlara tutularak yayılıyor. Her ağacın kökü kayada kılcal çatlak meydana getiriyor ve o çatlaktan sular kayanın içerisine sızıyor. Sıcaklık, soğukluk ve donma farkından kayada çatlak yapıyor. İnsan yapısı olmadığı içi müdahale çok zor" dedi.