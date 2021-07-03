Sümela Manastırı’nda saklı mekanlar ziyarete açıldı

DHA 03.07.2021 - 12:09
Sümela Manastırı'nda, Şubat 2016'da restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi çalışması başlatıldı.
Kaya düşme riskine karşı kapatılan manastırda endüstriyel dağcılar, taş düşmelerine karşı yamaçları çelik ağlarla örüp, güçlendirdi.
Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz, manastırda bugüne kadar görülebilen alanların dışında ciddi sürprizler olduğunu söyledi. Erüz “İlk defa bulunduğu söylenen şapel yakın zamanda ziyarete açılacak. Manastıra girdiğinizde artık tek bir kilise fotoğrafından daha geniş bir ruh hali göreceksiniz" dedi.
Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor.