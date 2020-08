Sümela Manastırı'ndaki fresklerde tahribat oluştuğu iddiası

Bu kapsamda ilk önce kaya düşme riskinin ortadan kaldırılmasının amaçlandığını ifade eden Coşkun, can güvenliğini temin edecek ve manastırın yapılarına zarar vermesini engelleyecek biçimde çalışmaların gerçekleştirildiğini aktardı.

FRESKLER TEMİZLENECEK



Etaplama çalışmalarında proje ve programların belli olduğunu dile getiren Coşkun, şu değerlendirmede bulundu:



"Bu program kapsamında şimdi de iskele kalktıktan sonra dışarıdaki frekslerin temizlenmesi işine başlıyoruz. Bu fresklerde öncelikle şunu net olarak söyleyeyim, yakın zamanda yapılmış hiçbir tahribat mevcut değil, söz konusu bile değil. Yakından bakıldığında görülüyor, 1800'lü yıllardan başlayarak 1960'lar, 70'lere kadar muhtelif zamanlara tarihlendirebileceğimiz tahribatlar maalesef ki var. Tarihler yazılmış, tarihler not olarak düşülmüş her dilden, her tarihten tahribatlar mevcut."