Sümela Manastırı'nı 3 haftada yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti

Restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı olmasına rağmen bu yılın ilk 6 ayında 10 bin 500 kadar kişinin görmeye geldiği Sümela’yı1-23 Temmuz tarihleri arasında ziyaret edenlerin sayısı 30 bine yaklaştı. En fazla ziyaret, 4 günlük Kurban Bayramı’nda gerçekleşti.

27.07.2021 - 10:53

Sümela Manastırı'nı 3 haftada yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti - 1
Türkiye’nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’ndeki tarihi Sümela Manastırı’na restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ziyaretçi akını yaşanıyor.

Sümela Manastırı'nı 3 haftada yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti - 2
Restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı olmasına rağmen bu yılın ilk 6 ayında 10 bin 500 kadar kişinin görmeye geldiği Sümela’yı 1-23 Temmuz tarihleri arasında 29 bin 826 kişi ziyaret etti.

Sümela Manastırı'nı 3 haftada yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti - 3
22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı’nda kaya güçlendirme ve restorasyon çalışmaları 2016 yılı şubat ayında başlamıştı.
Sümela Manastırı'nı 3 haftada yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti - 4
24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğun ekip ile başlayan restorasyon çalışmalarında çelik halat çekme ve sabitlendirme çalışmaları yapıldı.

Sümela Manastırı'nı 3 haftada yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti - 5
Büyük boyutlardaki kaya parçalarının stabilizasyonunun sağlanması ve sabitlenmesinin gerçekleştirildiği restorasyon çalışmalarında en iyi ve uzun süreli güvenlik seviyesine ulaştırılması için kaya tutucu bariyerler inşa edildi.

Sümela Manastırı'nı 3 haftada yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti - 6
Manastır için büyük tehlike oluşturan 10 bin tonluk kaya 16 metrelik demir ile birleştirilerek sabitlenirken, Sümela Manastırı'nda bulunduğu yamaca yüksek dayanımlı çelik tel ağlar serildi.

Sümela Manastırı'nı 3 haftada yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti - 7
Bir bölümü 25 Mayıs 2019 tarihinde ziyarete açılan manastırın yüzde 90'lık kısmının tamamlanmasıyla 1 Temmuz'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile tamamen ziyarete açılmıştı.
Sümela Manastırı'nı 3 haftada yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti - 8
Sümela Manastırı'nı 3 haftada yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti - 9
Sümela Manastırı'nı 3 haftada yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti - 10
Sümela Manastırı'nı 3 haftada yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti - 11
Sümela Manastırı'nı 3 haftada yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti - 12
Sümela Manastırı'nı 3 haftada yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti - 13

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