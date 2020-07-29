Sümela Manastırı’nın 5 yıllık restorasyon serüveni

İHA 29.07.2020 - 11:33
SÜMELA'NIN GİZLİ KARAMANLARI
Sümela Manastırı’nda tamamlanan 2. etap çalışmalarında 25 kişilik endüstriyel dağcı ekibi tarafından sarp yamaçlardaki tehlike oluşturan kayalar tek tek yamaçtan aşağıya düşürüldü. Malzemelerin taşınması teleferik aracılığıyla yapılırken, 5 yıldır süren restorasyon çalışmalarında metrelerce yükseklikten çelik ip yardımıyla risk oluşturan kayaları temizleyen dağcılar Sümela Manastırı'nın gizli kahramanları olarak biliniyor.
BÖLGEDEN BİN 100 TONDAN FAZLA KAYA ÇEKİLDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telekonferans ile ziyarete açılışını gerçekleştirdiği Sümela Manastırında restorasyon çalışmalarının yüzde 65’lik kısmı tamamlandı. Daha önce hiç ziyarete açılmamış olan alanı kapsayan yüzde 35’lik bölümde restorasyon çalışmalarının 1 Temmuz 2021 tarihine kadar bitirilmesi hedeflenirken, yaklaşık 5 yıldır süren restorasyon çalışmalarında bölgeden bin 100 tondan fazla kaya çekildi.