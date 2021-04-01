Sünger Bob'un iki bölümü yayından kaldırıldı

Amerikan animasyon komedi televizyon dizisi Sünger Bob Kare Şort'un (SpongeBob SquarePants) iki bölümü yayından kaldırıldı. Bölümlerden birinin pandemiyle ortaya çıkan hassasiyetler nedeniyle diğerinin ise çocuklara uygun olmadığı için iptal edildiği açıklandı.

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01.04.2021 - 10:44

Sünger Bob Kare Şort'un (SpongeBob SquarePants) yayımlandığı kanal Nickelodeon, çizgi filmin iki bölümünün uygunsuz olması sebebiyle kaldırıldığını açıkladı. Paramount ve Amazon da söz konusu iki bölümü yayın platformlarından kaldırdı.





Bahsi geçen iki bölümden birinin adı Karantinadaki Yengeç. 12. sezona ait bölümde bir sağlık müfettişi Sünger Bob'un da çalıştığı Yengeç Restoran'a geliyor. Müfettiş restoranda "deniz tarağı gribi" tespit ederken, müşteriler karantinaya alınıyor.

Bunun ardından virüse yakalandığı düşünülen kişi dışlanıyor ve bir dondurucuya atılıyor.





Nickelodeon'un sözcüsü David Bittler, bu bölümün pandemiyle ortaya çıkan hassasiyetler sebebiyle yayımlanmamasına karar verildiğini açıkladı.

Bittler, Orta Yaş Krizi adlı diğer bölümün halihazırda 2018'den beri kanalda yayımlanmadığını kaydetti.

Zira bu bölümdeki bazı ögelerin çocuklara uygun olmadığının belirlendiğini bildirdi.





Orta Yaş Krizi'nde Sünger Bob, Patrick ve Mr. Krabs, bir kadının evine girip iç çamaşırlarını çalıyor.