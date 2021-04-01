Sünger Bob'un iki bölümü yayından kaldırıldı

Amerikan animasyon komedi televizyon dizisi Sünger Bob Kare Şort'un (SpongeBob SquarePants) iki bölümü yayından kaldırıldı. Bölümlerden birinin pandemiyle ortaya çıkan hassasiyetler nedeniyle diğerinin ise çocuklara uygun olmadığı için iptal edildiği açıklandı.

01.04.2021 - 10:44

Sünger Bob'un iki bölümü yayından kaldırıldı - 1
Sünger Bob Kare Şort'un (SpongeBob SquarePants) yayımlandığı kanal Nickelodeon, çizgi filmin iki bölümünün uygunsuz olması sebebiyle kaldırıldığını açıkladı. Paramount ve Amazon da söz konusu iki bölümü yayın platformlarından kaldırdı.

Sünger Bob'un iki bölümü yayından kaldırıldı - 2
Bahsi geçen iki bölümden birinin adı Karantinadaki Yengeç. 12. sezona ait bölümde bir sağlık müfettişi Sünger Bob'un da çalıştığı Yengeç Restoran'a geliyor. Müfettiş restoranda "deniz tarağı gribi" tespit ederken, müşteriler karantinaya alınıyor.
Sünger Bob'un iki bölümü yayından kaldırıldı - 3
Bunun ardından virüse yakalandığı düşünülen kişi dışlanıyor ve bir dondurucuya atılıyor.

Sünger Bob'un iki bölümü yayından kaldırıldı - 4
Nickelodeon'un sözcüsü David Bittler, bu bölümün pandemiyle ortaya çıkan hassasiyetler sebebiyle yayımlanmamasına karar verildiğini açıkladı.
Sünger Bob'un iki bölümü yayından kaldırıldı - 5
Bittler, Orta Yaş Krizi adlı diğer bölümün halihazırda 2018'den beri kanalda yayımlanmadığını kaydetti.
Sünger Bob'un iki bölümü yayından kaldırıldı - 6
Zira bu bölümdeki bazı ögelerin çocuklara uygun olmadığının belirlendiğini bildirdi.

Sünger Bob'un iki bölümü yayından kaldırıldı - 7
Orta Yaş Krizi'nde Sünger Bob, Patrick ve Mr. Krabs, bir kadının evine girip iç çamaşırlarını çalıyor.

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