Super Bowl devre arasında hip-hop zirvesi

2022 Super Bowl'un merakla beklenen devre arası şovunda rap, hip-hop ve soul müziğin önde gelen isimleri bir araya geldi. Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Sean Forbes ve Warren Snipe'tan oluşan dev kadronun hip-hop dolu performansı seyircilerden tam not aldı. (Fotoğraflar: AFP, Getty)

Haberler - ntv.com.tr 14.02.2022 - 10:14 | Son Güncelleme : 14.02.2022 - 10:40

Super Bowl devre arasında hip-hop zirvesi - 1

TARİHİ SKORA TAEİHİ EĞLENCE

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi dün gece yapıldı. Los Angeles Rams'in kendi sahası olan SoFi Stadyumu'nda oynanan maçta, Rams, Cincinnati Bengals'ı 23-20'lik skorla mağlup etti. Rams 1999 sezonundan bu yana ilk Super Bowl şampiyonluğunu elde etti. Amerikan futbolu açısından bu tarihi gecenin eğlence kısmı da tarihi nitelikteydi.

Super Bowl devre arasında hip-hop zirvesi - 2

2022 Super Bowl'un merakla beklenen devre arası şovu tam bir eski moda hip-hop gecesine döndü.

Super Bowl devre arasında hip-hop zirvesi - 3

ABD'nin NBC televizyon kanalının canlı yayınladığı müsabakanın devre arası şovunda Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Sean Forbes ve Warren Snipe'tan oluşan rap, hip-hop ve soul müziğin önde gelen isimleri hem stadyumdaki hem de ekran başındaki seyircileri coşturdu.

Super Bowl devre arasında hip-hop zirvesi - 4

Şovu Dr Dre (56) başlatırken, ona Snoop Dogg (50) ve Kendrick Lamar (34) da katıldı.

Super Bowl devre arasında hip-hop zirvesi - 5

Mary J. Blige (51), Eminem (49) ve 50 Cent (46) üçlüsü de daha sonra sahnedeki yerlerini aldı.

Super Bowl devre arasında hip-hop zirvesi - 6

50 Cent ‘In Da Club’ adlı hitiyle klibindeki görüntüsünü canlandıran bir şov yaptı.

Super Bowl devre arasında hip-hop zirvesi - 7

Mary J. Blige ‘Family Affair’ ve ‘No More Drama’ gibi hit şarkılarını sahnede seslendirdi.

Super Bowl devre arasında hip-hop zirvesi - 8

Kendrick Lamar, Mary J’in performansının ardından ‘M.A.A.D. City’ ve ‘Alright’ şarkılarını dansçılar esliğinde söyledi.

Super Bowl devre arasında hip-hop zirvesi - 9

Eminem, meşhur ‘Lose Yourself’ hitiyle sahne aldı. Eminem sahnedeyken Dr. Dre piyanonun başına geçti.

Super Bowl devre arasında hip-hop zirvesi - 10

Tüm şarkıcılar performanslarını bitirdiğinde Dr. Dre’nin ‘Still D.R.E.’ şarkısına katıldı.

Super Bowl devre arasında hip-hop zirvesi - 11

GÖSTERİŞLİ SAHNE

İki katlı sahne ve klasik otomobiller ile kalabalık bir dansçı topluluğunun da yer aldığı ünlü isimlerin sahne performansı seyircilerden tam not aldı. Sosyal medyada devre arası şovuyla ilgili övgü dolu yorumlar yapıldı.

Super Bowl devre arasında hip-hop zirvesi - 12

Ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, Super Bowl'un seyircileri arasında görüntülendi.

Super Bowl devre arasında hip-hop zirvesi - 13

İşte Super Bowl devre arasının devasa şovundan yansıyan renkli kareler...

Super Bowl devre arasında hip-hop zirvesi - 14
Super Bowl devre arasında hip-hop zirvesi - 15
Super Bowl devre arasında hip-hop zirvesi - 16
Super Bowl devre arasında hip-hop zirvesi - 17
Super Bowl devre arasında hip-hop zirvesi - 18
Super Bowl devre arasında hip-hop zirvesi - 19
Super Bowl devre arasında hip-hop zirvesi - 20
Super Bowl devre arasında hip-hop zirvesi - 21
Super Bowl devre arasında hip-hop zirvesi - 22
Super Bowl devre arasında hip-hop zirvesi - 23
Super Bowl devre arasında hip-hop zirvesi - 24
Super Bowl devre arasında hip-hop zirvesi - 25
Super Bowl devre arasında hip-hop zirvesi - 26
Super Bowl devre arasında hip-hop zirvesi - 27
Super Bowl devre arasında hip-hop zirvesi - 28
Super Bowl devre arasında hip-hop zirvesi - 29
Super Bowl devre arasında hip-hop zirvesi - 30
Super Bowl devre arasında hip-hop zirvesi - 31

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER