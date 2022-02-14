Super Bowl devre arasında hip-hop zirvesi

TARİHİ SKORA TAEİHİ EĞLENCE

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl dün gece yapıldı. Los Angeles Rams'in kendi sahası olan SoFi Stadyumu'nda oynanan maçta, Rams, Cincinnati Bengals'ı 23-20'lik skorla mağlup etti. Rams 1999 sezonundan bu yana ilk Super Bowl şampiyonluğunu elde etti. Amerikan futbolu açısından bu tarihi gecenin eğlence kısmı da tarihi nitelikteydi.