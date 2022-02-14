Super Bowl devre arasında hip-hop zirvesi

Haberler - ntv.com.tr 14.02.2022 - 10:14 | Son Güncelleme : 14.02.2022 - 10:40
ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl dün gece yapıldı. Los Angeles Rams'in kendi sahası olan SoFi Stadyumu'nda oynanan maçta, Rams, Cincinnati Bengals'ı 23-20'lik skorla mağlup etti. Rams 1999 sezonundan bu yana ilk Super Bowl şampiyonluğunu elde etti. Amerikan futbolu açısından bu tarihi gecenin eğlence kısmı da tarihi nitelikteydi.
2022 Super Bowl'un merakla beklenen devre arası şovu tam bir eski moda hip-hop gecesine döndü.
ABD'nin NBC televizyon kanalının canlı yayınladığı müsabakanın devre arası şovunda Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Sean Forbes ve Warren Snipe'tan oluşan rap, hip-hop ve soul müziğin önde gelen isimleri hem stadyumdaki hem de ekran başındaki seyircileri coşturdu.
Şovu Dr Dre (56) başlatırken, ona Snoop Dogg (50) ve Kendrick Lamar (34) da katıldı.
Mary J. Blige (51), Eminem (49) ve 50 Cent (46) üçlüsü de daha sonra sahnedeki yerlerini aldı.
50 Cent ‘In Da Club’ adlı hitiyle klibindeki görüntüsünü canlandıran bir şov yaptı.
Mary J. Blige ‘Family Affair’ ve ‘No More Drama’ gibi hit şarkılarını sahnede seslendirdi.
Kendrick Lamar, Mary J’in performansının ardından ‘M.A.A.D. City’ ve ‘Alright’ şarkılarını dansçılar esliğinde söyledi.
Eminem, meşhur ‘Lose Yourself’ hitiyle sahne aldı. Eminem sahnedeyken Dr. Dre piyanonun başına geçti.
Tüm şarkıcılar performanslarını bitirdiğinde Dr. Dre’nin ‘Still D.R.E.’ şarkısına katıldı.
İki katlı sahne ve klasik otomobiller ile kalabalık bir dansçı topluluğunun da yer aldığı ünlü isimlerin sahne performansı seyircilerden tam not aldı. Sosyal medyada devre arası şovuyla ilgili övgü dolu yorumlar yapıldı.
Ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, Super Bowl'un seyircileri arasında görüntülendi.
İşte Super Bowl devre arasının devasa şovundan yansıyan renkli kareler...