Super Bowl finalinde Maroon 5 sahne alacak iddiası
ntv.com.tr
Dünyaca ünlü Amerikalı müzik grubu Maroon 5’ın, ABD'nin en önemli etkinliklerinden olan Super Bowl final maçının devre arasında sahne alacağı iddia edildi. Yeni şovun, önceki yıl en çok izlenen Super Bowl şovuna imza atan Lady Gaga’nın performansını geride bırakıp bırakmayacağı merak konusu.
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Grammy ödüllü rock grubu Maroon 5’ın 2019 Super Bowl finalinde sahne alacağı iddiası güçlendi. Variety’nin iki kaynağa doğrulattığı iddia hakkında henüz Maroon 5 grubu ve maçı yayınlayacak olan NFL kanalından açıklama yapılmadı.
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Maroon 5’ın performansı, istatistiksel olarak, tartışmalı performansların sahibi Beyonce ve Lady Gaga’dan ziyade, daha önce Super Bowl finalinde sahne alan Justin Timberlake ve Bruno Mars’ın tarzına benzetiliyor.
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Son olarak rap şarkıcısı Cardi B ile işbirliği yaptığı I Like It şarkısı geçtiğimiz yazın en çok dinlenen şarkıları arasında yer alan Maroon 5’ın Super Bowl performansına kesin gözüyle bakılıyor.
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Super Bowl’da şimdiye kadar Bruce Springsteen, Paul McCartney, The Who, Katy Perry, Beyonce, Lady Gaga, Janet Jackson ve Justin Timberlake gibi ünlüler sahne aldı.
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Beyonce’nin 2013’teki enerjik Super Bowl performansı ile Lady Gaga’nın sahneye uçarak indiği 2017 performansı unutulmaz arasında yer alıyor.
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150 milyondan fazla insana ulaşan ve Lady Gaga’nın sahne aldığı 51. Super Bowl şovu aynı zamanda en çok izlenen Super Bowl şovu oldu.
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2004 yılında Justin Timberlake ile sahneye çıkan Janet Jackson’ın göğsünün açılmasıyla tartışma konusu olan performansı da hafızalarda yer edindi. Justin Timberlake, Janet Jackson ile yaptığı düet sonrası sanatçının göğsünü açarak televizyon tarihinin en büyük skandallarından birine imza attı. NFL o günden sonra, MTV’nin Super Bowl devre arası şovlarını yapmasını yasakladı.
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Bu yıl şubat ayında gerçekleşen Super Bowl finali devre arasında Justin Timberlake yeniden sahne aldı.