Süper kahramanlar ortalama vücut ölçülerinde olsaydı nasıl görünürdü?
Süper kahramanların cesur, zeki, yetenekli ve güçlü olmalarının yanı sıra bir başka ortak özelliği de ‘mükemmel’ vücut hatlarına sahip olmaları. Gerçeklikten uzak mükemmellikteki vücutları onları diğer karakterlerden ayıran özellikleri aynı zamanda. Peki, fiziksel abartı, gerçekten onları süper kahraman yapmak için bir gereklilik mi? Bulimia.com adlı internet sitesi, ünlü süper kahramanları, çoğunluğun sahip olduğu ortalama beden ölçülerine uygun olarak rötuşladıkları fotoroman kapakları hazırladı. İşte ortalama vücut ölçülerinde süper kahramanlar...