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Süper kahramanlar ortalama vücut ölçülerinde olsaydı nasıl görünürdü?

Süper kahramanların cesur, zeki, yetenekli ve güçlü olmalarının yanı sıra bir başka ortak özelliği de ‘mükemmel’ vücut hatlarına sahip olmaları. Gerçeklikten uzak mükemmellikteki vücutları onları diğer karakterlerden ayıran özellikleri aynı zamanda. Peki, fiziksel abartı, gerçekten onları süper kahraman yapmak için bir gereklilik mi? Bulimia.com adlı internet sitesi, ünlü süper kahramanları, çoğunluğun sahip olduğu ortalama beden ölçülerine uygun olarak rötuşladıkları fotoroman kapakları hazırladı. İşte ortalama vücut ölçülerinde süper kahramanlar...

  • 1

    Batman & Poison Ivy

    Batman & Poison Ivy
  • 2

    Black Cat

    Black Cat
  • 3

    Catwoman

    Catwoman
  • 4

    Phoenix

    Phoenix
  • 5

    Wonder Woman

    Wonder Woman
  • 6

    Storm

    Storm
  • 7

    Rogue

    Rogue
  • 8

    Psylocke

    Psylocke
  • 9

    Power Girl

    Power Girl
  • 10

    Iron Man

    Iron Man
  • 11

    Captain America

    Captain America
  • 12

    Black Widow

    Black Widow
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