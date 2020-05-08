Süper kahramanlardan yeni fotoğraflar

Salgın günlerinde evde geçirdiği zamanı yaratıcılığını kullanmak için fırsata çeviren Anindo Rudro, oyuncaklarıyla meşhur aksiyon sahnelerinin benzerlerini yeniden canlandırdı. Minyatür aksiyon kahramanları ile yarattığı sahneleri fotoğraflayan Rudro, herkese düşük bütçeyle yaratıcı çalışma yapma konusunda örnek olması düşüncesiyle fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. İşte 18-55 mm lens ve LED ışıklarıyla yaratılan minyatür aksiyon sahneleri...

08.05.2020 - 07:24

Batman vs. Süperman

Batman vs. Süperman

Demir Adam  vs Kaptan Amerika

Demir Adam  vs Kaptan Amerika

Wonder Woman vs Thanos

Wonder Woman vs Thanos

Thanos

Thanos

Hulk vs Örümcek Adam

Süperman

Süperman

Deadpool vs Thanos

Wonder Woman vs Süperman

Flash vs Kaptan Amerika

Wonder Woman 

Wonder Woman 

Batman

Kaptan Amerika

Batman

Wonder Woman

Deadpool vs Kaptan Amerika

Deadpool vs Batman 

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