Süper kahramanlardan yeni fotoğraflar

Salgın günlerinde evde geçirdiği zamanı yaratıcılığını kullanmak için fırsata çeviren Anindo Rudro, oyuncaklarıyla meşhur aksiyon sahnelerinin benzerlerini yeniden canlandırdı. Minyatür aksiyon kahramanları ile yarattığı sahneleri fotoğraflayan Rudro, herkese düşük bütçeyle yaratıcı çalışma yapma konusunda örnek olması düşüncesiyle fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. İşte 18-55 mm lens ve LED ışıklarıyla yaratılan minyatür aksiyon sahneleri...
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