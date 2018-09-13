Superman efsanesi bitiyor, Supergirl geliyor
ntv.com.tr
Warner Bros. Henry Cavill’li Superman serisini askıya aldığını, bunun yerine Supergirl karakterinin merkezde yer aldığı yeni filmlere odaklandığını açıkladı.
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Kızıl pelerinli Superman efsanesi sona eriyor! Warnes Bros. Stüdyosu, Henry Cavill’in canlandırdığı Superman karakterinin maceralarını konu alan seriyi askıya aldığını duyurdu.
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Henry Cavill’ın Warner Bros. ile imzaladığı sözleşmesinin son bulmak üzere olduğu bir süredir biliniyordu ve oyuncunun ikinci kez sözleşme imzalayarak yeni bir başlangıç yapması bekleniyordu.
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Warner Bros’tan yapılan açıklamada, “Henry Cavill’le mükemmel bir ilişkimiz var ve ona müthiş saygı duyuyoruz. Ancak yeni Superman filmlerine dair alınmış bir kararımız yok” denildi.
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DC ve Warner Bros. stüdyoları, dikkatini kadın karakterlerin merkeze alındığı filmlere çevirmiş durumda.
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Stüdyonun, Superman’in Kripton’dan gelen kuzeni olan Supergirl’i merkeze alan yeni filme odaklanacağı duyuruldu.
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Supergirl, DC Comics çizgi romanından sinemaya uyarlanacak.
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Öte yandan DC sinematik evrenindeki bir diğer iddia, Henry Cavill’in Ben Affleck’in canlandırdığı Batman karakterini üstleneceği yönünde.
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Warner Bros. iddiaları doğrulamadı ancak yakın zamanda Henry Cavill’in geleceği hakkında açıklama yapamaları bekleniyor.