Süpermen çizgi romanına rekor fiyat

Süpermen'i dünyaya tanıtan çizgi romanın en iyi saklanmış nadir kopyalarından biri, online müzayedede 3,25 milyon dolara satıldı.

08.04.2021 - 06:59 | Son Güncelleme : 08.04.2021 - 07:24

Süpermen çizgi romanına rekor fiyat - 1

SÜPERMEN'İ DÜNYAYA TANITTI

Süpermen'i dünyaya tanıtan çizgi romanın birkaç kopyasından süper boyutlu olan biri rekor bir fiyata satıldı.

Action Comics # 1'in kopyası, ComicConnect.com üzerinden yapılan özel çevrim için açık artırma ile 3,25 milyon dolara gitti.

Süpermen çizgi romanına rekor fiyat - 2

2014'TEKİ REKORU GEÇTİ

Action Comics # 1 çizgi romanı, önceki rekoru küçük bir farkla geride bıraktı. 2014'te başka bir kopyanın açık artırmasında 3,2 milyon dolara satılmıştı.

ComicConnect.com'un satışa aracılık eden yöneticisi Vincent Zurzolo, kopya için, “1938'de yayınlanan çizgi roman, süper kahraman türünün gerçek başlangıcı" ifadesini kullandı.

Süpermen çizgi romanına rekor fiyat - 3

2 MİLYONA ALIP 3,25 MİLYON DOLARA SATTI

Kitap, okuyuculara Süpermen’in kökenini, başka bir gezegenden Dünya’ya nasıl geldiğini ve Clark Kent’e dönüşünü anlatıyor.

Bu özel sayının satıcısı, çizgi romanı 2018'de 2 milyon doların biraz üzerinde bir fiyata satın almıştı.

Süpermen çizgi romanına rekor fiyat - 4
Zurzolo, başlangıçta basılan yüzbinlerce kopya varken, bugün sadece 100 kadarının değişen koşullarda bulunduğunun tahmin edildiğini söyledi. Bu kopyanın en iyi korunanlar arasında olduğunu belirtti.
Süpermen çizgi romanına rekor fiyat - 5
Zurzolo ayrıca "Bir çizgi roman açısından Action Comics # 1'den daha değerli olabilecek bir çizgi roman yok" dedi.

Özel Süpermen çizgi romanını kimin satın aldığı açıklanmadı.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER