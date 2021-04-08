Süpermen çizgi romanına rekor fiyat

SÜPERMEN'İ DÜNYAYA TANITTI

Süpermen'i dünyaya tanıtan çizgi romanın birkaç kopyasından süper boyutlu olan biri rekor bir fiyata satıldı.

Action Comics # 1'in kopyası, ComicConnect.com üzerinden yapılan özel çevrim için açık artırma ile 3,25 milyon dolara gitti.