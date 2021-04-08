Süpermen çizgi romanına rekor fiyat

08.04.2021 - 06:59 | Son Güncelleme : 08.04.2021 - 07:24
SÜPERMEN'İ DÜNYAYA TANITTI
Süpermen'i dünyaya tanıtan çizgi romanın birkaç kopyasından süper boyutlu olan biri rekor bir fiyata satıldı.
Action Comics # 1'in kopyası, ComicConnect.com üzerinden yapılan özel çevrim için açık artırma ile 3,25 milyon dolara gitti.
2014'TEKİ REKORU GEÇTİ
Action Comics # 1 çizgi romanı, önceki rekoru küçük bir farkla geride bıraktı. 2014'te başka bir kopyanın açık artırmasında 3,2 milyon dolara satılmıştı.
ComicConnect.com'un satışa aracılık eden yöneticisi Vincent Zurzolo, kopya için, “1938'de yayınlanan çizgi roman, süper kahraman türünün gerçek başlangıcı" ifadesini kullandı.
2 MİLYONA ALIP 3,25 MİLYON DOLARA SATTI
Kitap, okuyuculara Süpermen’in kökenini, başka bir gezegenden Dünya’ya nasıl geldiğini ve Clark Kent’e dönüşünü anlatıyor.
Bu özel sayının satıcısı, çizgi romanı 2018'de 2 milyon doların biraz üzerinde bir fiyata satın almıştı.
Özel Süpermen çizgi romanını kimin satın aldığı açıklanmadı.