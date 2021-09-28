Sürünerek girilen Roma Çeşmesi’nde heyecanlandıran keşif

Adıyaman’da 2 bin yıllık tarihi Roma Çeşmesi’nin içine ilk kez giren yetkililer, yaklaşık 30 metre sürünerek ilerledikten sonra tonozlu bir yapıyla karşılaştı. Roma Çeşmesi'nde bulunan yeni yapı, tarihçileri heyecanlandırdı.

İHA 28.09.2021 - 11:57

Sürünerek girilen Roma Çeşmesi’nde heyecanlandıran keşif - 1

Adıyaman’da 2 bin yıllık tarihi Roma Çeşmesi’ne ilk kez giren yetkililer, yaklaşık 30 metre sürünerek ilerledikten sonra muhteşem tonozlu bir yapıyla karşılaştı.

Sürünerek girilen Roma Çeşmesi’nde heyecanlandıran keşif - 2
Kommagene Uygarlığı'nın 5 büyük kentinden Perre Antik Kent’in yanında bulunan 2 bin yıllık Roma Çeşmesi’nin içinde yeni bir yapı tespit edildi.
Sürünerek girilen Roma Çeşmesi’nde heyecanlandıran keşif - 3

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından olan Roma Çeşmesi'nde bulunan yeni yapı tarihçileri heyecanlandırdı.

Mahalle sakinlerinin, “Çeşmenin içinde başka yapılar var” ihbarı üzerine Müze Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti.

Sürünerek girilen Roma Çeşmesi’nde heyecanlandıran keşif - 4
Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, beraberinde Roma Çeşmesi yanında kazı çalışmasını yürüten Arkeolog Mehmet Turan, Gazeteci Ahmet Arslantaş ve mahalle sakini Hasan Aşık ile birlikte Roma Çeşmesi'nin kaynağına girdi.
Sürünerek girilen Roma Çeşmesi’nde heyecanlandıran keşif - 5
Dar kanalda su içerisinden sürünerek ilerlendi. Yaklaşık 30 metrelik zorlu yolculuğun sonunda önce sütunlar, daha sonra kesme taşlardan yapılmış tonozlu yapıya ulaşıldı.
Sürünerek girilen Roma Çeşmesi’nde heyecanlandıran keşif - 6

Vatandaşların daha önceleri girdiği tonozlu yapıyı yetkililer ilk kez gördü.

Yaklaşık 12 metrekare olan tonozlu yapının da ardında başka bir yapı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Sürünerek girilen Roma Çeşmesi’nde heyecanlandıran keşif - 7

Müze Müdürü Mehmet Alkan, zor bir yolculuğun ardından muazzam bir yapıya ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, “Burada eskiden beri yaşayan insanlar, bize bu çeşmenin içinde çeşitli yapılar olduğunu söylediler. Biz de yapının içerisine girme kararı aldık. Çeşmenin içine sürünerek girdik. Yaklaşık 30 metre gittik ve 12 metrekarelik tonozlu bir yapıya denk geldik. İçeri sürünerek girdik ama bu zorluğa değdi” diye konuştu.

Sürünerek girilen Roma Çeşmesi’nde heyecanlandıran keşif - 8

Alkan, Roma Çeşmesi yanındaki kazıların yaklaşık 100 gündür sürdüğünü ve kazılarda mimari yapı ve tapınak altı döşemelere denk geldiklerini aktardı.

Sürünerek girilen Roma Çeşmesi’nde heyecanlandıran keşif - 9
Kazı çalışmalarında görev yapan Arkeolog Mehmet Turan ise, “Roma Çeşmesi’yle ilgili köylüler çeşitli iddialarını dile getirdi. Küçükken girdiklerini söylediler. Biz de kazı yaptığımız için çeşme yapısına girdik. Dar bir koridordan sürünerek ilerledik. Bölyece arkadaki tonozlu yapıya kadar ulaşabildik” dedi.
Sürünerek girilen Roma Çeşmesi’nde heyecanlandıran keşif - 10
Sürünerek girilen Roma Çeşmesi’nde heyecanlandıran keşif - 11

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