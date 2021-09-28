Sürünerek girilen Roma Çeşmesi’nde heyecanlandıran keşif

İHA 28.09.2021 - 11:57
Adıyaman’da 2 bin yıllık tarihi Roma Çeşmesi’ne ilk kez giren yetkililer, yaklaşık 30 metre sürünerek ilerledikten sonra muhteşem tonozlu bir yapıyla karşılaştı.
Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından olan Roma Çeşmesi'nde bulunan yeni yapı tarihçileri heyecanlandırdı.
Mahalle sakinlerinin, “Çeşmenin içinde başka yapılar var” ihbarı üzerine Müze Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti.
Vatandaşların daha önceleri girdiği tonozlu yapıyı yetkililer ilk kez gördü.
Yaklaşık 12 metrekare olan tonozlu yapının da ardında başka bir yapı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Müze Müdürü Mehmet Alkan, zor bir yolculuğun ardından muazzam bir yapıya ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, “Burada eskiden beri yaşayan insanlar, bize bu çeşmenin içinde çeşitli yapılar olduğunu söylediler. Biz de yapının içerisine girme kararı aldık. Çeşmenin içine sürünerek girdik. Yaklaşık 30 metre gittik ve 12 metrekarelik tonozlu bir yapıya denk geldik. İçeri sürünerek girdik ama bu zorluğa değdi” diye konuştu.
Alkan, Roma Çeşmesi yanındaki kazıların yaklaşık 100 gündür sürdüğünü ve kazılarda mimari yapı ve tapınak altı döşemelere denk geldiklerini aktardı.