Sürünerek girilen Roma Çeşmesi’nde heyecanlandıran keşif

Müze Müdürü Mehmet Alkan, zor bir yolculuğun ardından muazzam bir yapıya ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, “Burada eskiden beri yaşayan insanlar, bize bu çeşmenin içinde çeşitli yapılar olduğunu söylediler. Biz de yapının içerisine girme kararı aldık. Çeşmenin içine sürünerek girdik. Yaklaşık 30 metre gittik ve 12 metrekarelik tonozlu bir yapıya denk geldik. İçeri sürünerek girdik ama bu zorluğa değdi” diye konuştu.