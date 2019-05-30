Susam Sokağı 50 yaşında
ntv.com.tr
Çocuk programı Susam Sokağı, 50'nci yılını bir yardım galasıyla kutladı. Geceye Michelle Obama'dan John Legend ve Chrissy Teigen'e kadar pek çok ünlü katıldı.
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Ülkemizde Susam Sokağı adıyla yayınlanan çocuk programı Sesame Street'in 50’nci yılı kutlandı.
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Dün New York’taki Cipriani Wall Street’te Susam Sokağı’nın 50. Geleneksel Yardım Galası düzenlendi.
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Geceye Michelle Obama’dan John Legend ve Chrissy Teigen’a, Oscar Isaac’tan John Oliver’a pek çok ünlü katıldı.
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ABD’in eski First Lady’si Michelle Obama, Susam Sokağı’nın 50’nci doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayarak, “Bu benim çocuk olarak, anne olarak ve First Lady olarak hayatımın bir parçası olan bir program. Bugün hala var olmasından dolayı minnettarım” ifadesini kullandı.
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İşte Susam Sokağı’nın gala gecesinden yansıyan kareler...
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6Holly Robinson Peete
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7John Legend, Chrissy Teigen
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8Katie Couric, John Molner
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9Katie Couric, John Molner
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10Sonia Manzano, Loretta Long, Alan Muraoka, Alison Bartlett
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11Hoda Kotb
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12Alison Bartlett
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13John Oliver, Kate Norley
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