Susam Sokağı film oluyor
ntv.com.tr
Türkiye’de Susam Sokağı adıyla yayınlanan çocuk programı Sesame Street, Warner Bros. tarafından beyazperdeye uyarlanıyor.
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Türkiye’de Susam Sokağı adıyla yayınlanan çocuk programı Sesame Street, beyazperdeye uyarlanıyor. Warner Bros. Susam Sokağı’nın canlı aksiyon filmi olacağını duyurdu.
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Warner Bros. filmin vizyona girmesi için 15 Ocak 2021 tarihini açıkladı.
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Warner Bros. ve MGM’in ortak olarak finanse edeceği müzikal filmin yönetmenliğini Portlandia filminin yönetmeni ve yaratıcı ortaklarından Jonathan Krisel üstlenecek.
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Televizyon programının yayın haklarına sahip olan Sesame Workshop şirketi, sinema uyarlamasında da yer alacak.
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İlk kez 1969 yılında yayınlanmaya başlayan eğitici çocuk programı, canlı aksiyon, kuklalar ve animasyon karışımı olarak sinemaya uyarlanacak. Kuklacı Jim Henson’ın yarattığı Minik Kuş, Edi ile Büdü, Açıkgöz, Kırpık, Kurabiye Canavarı ve Elmo karakterleri filmde de yer alacak.
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Warner Bros. ayrıca yeni animasyon filmi Tom ve Jerry’nin 16 Nisan 2021’de seyirciyle buluşacağını da açıkladı.