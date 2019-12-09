Susam Sokağı’nın 50 yıllık efsanevi kuklacısı Caroll Spinney hayatını kaybetti

Türkiye’de Susam Sokağı adıyla yayınlanan ABD yapımı çocuk programı Sesame Street’in efsanevi kuklacısı Caroll Spinney, dün 85 yaşındayken hayatını kaybetti.
Minik Kuş ve Kırpık karakterlerinin uzun yıllar canlandırmasını yapan Spinney’nin ölüm haberi, dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla doğrulandı.
Yapılan açıklamada Spinney’nin bir süredir distoni (kas tonusu bozukluğu) rahatsızlığıyla mücadele ettiği belirtildi. Bu hastalık, kasları etkileyerek bir ya da birden fazla kas grubunun, bazen de tüm vücut kaslarının kontrolsüz hareket etmesine yol açıyor.
Spinney, Sesame Street’in başladığı 1969’dan bu yana, 50 yıl boyunca programın kuklalarına hayat verdi. Minik Kuş adlı büyük kuklanın hem içine girerek hem de seslendirerek canlanmasını sağlayan Spinney’in Hollywood’un meşhur Şöhretler Kaldırımı’nda bir yıldızı da bulunuyor.
Caroll Spinney, geçen yıl ekim ayında, 50 yılın ardından Susam Sokağı’ndan emekli olduğunu duyurmuştu. Ünlü kuklacı, New York Times’a verdiği röportajda, “Her zaman bu iki harika kuklayı canlandırdığım için ne kadar şanslı olduğumu düşünürdüm. Minik Kuş’u oynamak, hayatımın en eğlenceli işlerinden biriydi” demişti.
Spinney, “Susam Sokağı’nda çalışmaya başlamadan önce birkaç farklı şovda çalıştım ama Susam Sokağı’nda 45 yıldan uzun bir süre çalışacağım hiç aklıma gelmezdi” şeklinde konuşmuştu.