'Suveyda yakın tarihi tekrar gözden geçirmemizi sağlayacak'

15.07.2020 - 07:08
Yapımcılığını ve yönetmenliğini Mesut Uçakan'ın üstlendiği Suveyda filminden görsel paylaşıldı. İzleyiciyle buluşmak için gün sayan SuveydaNnın yönetmeni Uçakan,yaptığı açıklamada, filmi festivallerde değerlendirmek üzere görüşmeler yaptıklarını söyledi. Uçakan, ortaya çok doğal ve sıcak bir anlatım çıktığını belirterek, "Film, hem harf devrimi sonrası gelen Arapça yasağının -pratikte Kur'an yasağına dönüşen- hem de ezan yasağının geldiği bir dönemde Anadolu'da geçiyor. 11 yaşındaki bir çocuğun hafız olma çabalarında yaşadığı sıkıntılara odaklanıyor. O dönemlerde aslında çok büyük acılar yaşanmıştı ama derdimiz bağcı dövmek değil. Bu öyküyü çocuğun şahsında, biraz da çocuksu psikolojiyi öne çıkararak, şiirsel bir şekilde anlatmaya çalıştık." diye konuştu.