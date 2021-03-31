Sylvester Stallone: Rocky dizisi yazmaya başladım

Rocky serisinin yıldızı Sylvester Stallone, bir döneme damga vuran filmin, dizi versiyonu için çalışmalara başladı.

31.03.2021 - 06:35

Sylvester Stallone: Rocky dizisi yazmaya başladım - 1
Rocky Balboa karakteriyle sinemaya damga vuran Slyvester Stallone, Rocky dizisinin müjdesini verdi.


Sylvester Stallone: Rocky dizisi yazmaya başladım - 2
Başrolünde yer aldığı Rocky serisinin geçmişinini anlatan bir dizi yazmaya başlağını beylirten 74 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:
Sylvester Stallone: Rocky dizisi yazmaya başladım - 3
"Streaming için Rocky'nin geçmişini anlatan bir senaryoyu bu sabah yazmaya başladım. Karakterlerin kalbine gitmek için 10'ar bölümden oluşan birkaç sezon olacak." 

Sylvester Stallone: Rocky dizisi yazmaya başladım - 4
Stallone'nin açıklaması dizinin, Rocky'nin boks şampiyonu olmadan önceki yaşamından kesitler sunacağını kesinleştirdi.

Sylvester Stallone: Rocky dizisi yazmaya başladım - 5
İlk kez 1976 yılında vizyona giren ve 6 başarılı filme imza atan seri, spin-off olarak kabul edilen Creed ile devam ediyor. Rocky Balboa'yı iki Creed filminde Adonis Creed'in koçu olarak seyirciyle buluşuyor.
Sylvester Stallone: Rocky dizisi yazmaya başladım - 6


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