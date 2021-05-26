Taciz davalarında henüz aklanmadan sete dönen Kevin Spacey'yi yapımcısı savundu

ntv.com.tr 26.05.2021 - 08:13 | Son Güncelleme : 26.05.2021 - 08:15
Hakkında birden fazla cinsel taciz iddiası olan Oscar ödüllü Kevin Spacey’nin Hollywood’dan aforoz edilmesinin ardından yeniden film setine döneceği haberi büyük yankı uyandırdı. İtalyan yapımı L’uomo Che Disegnò Dio filminde başrolde yer alacak olan Spacey’nin, hakkında açılan taciz davaları henüz sürerken yeniden sinemaya dönebilmesi tepkilere yol açtı.
House of Cards dizisinden atılan, All the Money in the World adlı filmde sahneleri silinip başka bir aktörle yeniden çekilen Kevin Spacey’ye, henüz aklanmamasına rağmen yeniden rol verilmesi tepki toplayınca, filmin yapımcısı Louis Nero, Amerikalı aktörün kadroya dahil edilmesini savundu.
"BİLMEDİĞİMİZ KONU HAKKINDA KONUŞMUYORUZ"
Nero, Entertainment Weekly'ye konuşarak, “İtalya’da her şeyin ayrıntısını bilmiyoruz, dolayısıyla hakkında bilgimiz olmayan konuda konuşmuyoruz. Bu konular hakkında konuşamam. Ben sadece Kevin’in harika bir oyuncu olduğunu biliyorum. Bu benim meselem, gerisi değil” dedi.
Franco Nero’nun yönetmenliğini üstleneceği 1950’ler İtalya’sında geçen filmde Spacey, insanların sadece sesini duyarak portrelerini çizebilen, daha sonra televizyon yıldızına dönüşen görme engelli ressam Emanuele karakterini canlandıracak. Filmde Emanuele Afrikalı bir genç kızla tanışıyor ve Nero’nun deyimiyle “onun büyükbabası gibi oluyor”. Nero, “Basında yazıldığı gibi pedofiliye giren bir ilişki değil” yorumunu yaptı.
"ÖZEL HAYAT MESELESİNE GİRMEK İSTEMİYORUZ"
Nero, Spacey hakkında konuşurken, “O, anlaşması çok çok kolay bir adam. Ben de Franco da (filmin başrol oyuncusu ve yönetmeni) onun, neslinin en iyi oyuncularından biri olduğunu düünüyoruz. Özel hayat meselelerine girmek istemiyoruz. O hala harika bir aktör” diye konuştu.
"EN KÖTÜ ŞEYE BİLE KANIT OLMADAN İNANMAZSINIZ DEĞİL Mİ?"
Kevin Spacey, son olarak 2020’de çektiği Noel videosu için kamera karşısına geçmiş, sonra sosyal medyadan yok olmuştu. House of Cards'daki düzenbaz ve pervasız politikacı karakteri Frank Underwood'un ağzından taciz iddialarıyla ilgili bir video yapıp yayınlamıştı.
Spacey, şov dünyasından silinen Frank Underwood karakterinin kaderiyle kendi başına gelenleri özdeşleştirdiği videoda "En kötü şeye bile kanıt olmadan inanmazsınız, değil mi? Somut gerçekler olmadan yargıya varmazsınız, değil mi? Yoksa öyle mi yaptınız? Yoo, siz yapmamışsınızdır. Bunu yapmayacak kadar zekisiniz" diyordu.
SUÇLAMALAR ONU KARİYERİNDEN ETTİ
2017’den bu yana hakkında açılan cinsel saldırı davaları sürüyor. Spacey’yi cinsel saldırıyla suçlayan bir masaj terapisti geçen yıl hayatını kaybetti. Ölüm nedeniyle dava reddedildi.
Kuşağının en yetenekli aktörlerinden biri olarak görülen Spacey'in meslek hayatı, hakında ABD ve İngiltere'de onlarca erkek tarafından yapılan cinsel taciz iddiaları ile bitme noktasına gelmişti.
HAKKINDA BİRDEN FAZLA İDDİA VAR
Spacey, 1980'lerde 14 yaşındayken cinsel istismara uğradığını iddia eden iki erkek tarafından dava edilmişti.
Adı C.D. olarak açıklanan diğer iddia sahibi henüz 12 yaşındayken Spacey’nin oyunculuk okuluna gittiğini, 14 yaşındayken tekrar karşılaştığı aktörün kendisini evine davet ettiğini ve cinsel ilişkiye girdiklerini söylemişti. Dava açan iki kişi, başka durumlarda da birkaç kez Spacey ile cinsel eylemlerde bulunduklarını iddia etmişti. Her iki iddia sahibi de Spacey ile yaşananların kendilerinde psikolojik hasar bıraktığını öne sürmüştü.
Bu davaların ardından ardından Anthony Rapp adlı bir kişi tarafından 1986'da bir partideyken olduğu iddia edilen cinsel tacizle suçlanmıştı.