Taciz davalarında henüz aklanmadan sete dönen Kevin Spacey'yi yapımcısı savundu

Hakkında birden fazla cinsel taciz iddiası olan Oscar ödüllü Kevin Spacey’nin Hollywood’dan aforoz edilmesinin ardından yeniden film setine döneceği haberi büyük yankı uyandırdı. İtalyan yapımı L’uomo Che Disegnò Dio filminde başrolde yer alacak olan Spacey’nin, hakkında açılan taciz davaları henüz sürerken yeniden sinemaya dönebilmesi tepkilere yol açtı.

House of Cards dizisinden atılan, All the Money in the World adlı filmde sahneleri silinip başka bir aktörle yeniden çekilen Kevin Spacey’ye, henüz aklanmamasına rağmen yeniden rol verilmesi tepki toplayınca, filmin yapımcısı Louis Nero, Amerikalı aktörün kadroya dahil edilmesini savundu.