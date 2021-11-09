Tahran'daki İran Sinema Müzesi ülkedeki sinema sanatına ışık tutuyor

O tarihten sonra ülkede gelişen sinema sanatı 1950 ila 1960'lı yıllarda en parlak dönemlerinden birini yaşıyor ve İran sineması yeni bir atılım yapıyor. Ardından 1979'daki devrim ile yeni bir sürece giren İran sineması, uzun yıllar yeni tarzını aradı.