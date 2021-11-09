Tahran'daki İran Sinema Müzesi ülkedeki sinema sanatına ışık tutuyor

Haberler - Anadolu Ajansı 09.11.2021 - 14:04
İRAN SİNEMA TARİHİNE YOLCULUK YAPTIRAN MÜZE
İran'da 1896 ila 1907 yılları arasında hüküm süren Kaçar Hanedanı 5. Hükümdarı Muzaffereddin Şah, tedavi için Paris'e gittiğinde sinematografi sanatıyla tanışıyor ve bunun İran'a getirilmesi talimatı veriyor.
O tarihten sonra ülkede gelişen sinema sanatı 1950 ila 1960'lı yıllarda en parlak dönemlerinden birini yaşıyor ve İran sineması yeni bir atılım yapıyor. Ardından 1979'daki devrim ile yeni bir sürece giren İran sineması, uzun yıllar yeni tarzını aradı.
Sinema müzesi, 1998 yılında Tahran'da başka bir yerde açıldı ve daha sonra 2002'de Firdevs Bahçesi'ndeki 200 yıllık Kaçar Hanedanlığı döneminde yapılan 200 yıllık tarihi binaya taşındı. Ziyaretçiler müzede İran sinema tarihine kısa bir yolculuk yapma imkanı elde ediyor.
Müzede İran sinema tarihiyle ilgili dokümanlar, film çekiminde kullanılan cihaz ve aletler, sinemanın öncüleri ile yönetmenlerin ve oyuncuların aldığı ödüller görülebiliyor. Ayrıca önemli sinemacıların kişisel eşyaları da burada sergileniyor.
Sinema ülkeye geldiğinde gölge oyunu şeklinde sahnelenen gelenek hakimdi. Nakil geleneği denilen bu oyunlarda 40 yakın hikaye eğlenceli bir tarzda anlatılırdı. Bu hikayelerin tasvirlerinin yer aldığı perde de İran'daki gösteri sanatlarına dair fikir veriyor.
İran sinema sanatına damga vuran yönetmenlerin balmumu heykellerinin yer aldığı kısımlar müzenin en fazla ziyaret edilen bölümleri arasında yer alıyor.
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