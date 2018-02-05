Talos'un gerçekte kim olduğunu biliyor musunuz?(Karakterlerin kostümsüz halleri)
Sinemada ve televizyonda izlenme rekorları kıran filmlerin / dizilerin kahramanları kostümlerini çıkartınca bambaşka biri oluyorlar. İşte kahramanların kostümlü ve kostümsüz halleri
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1Talos / Captain Marvel (2019)
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2Ben Mendelsohn / Captain Marvel (2019)
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3Hellboy / David Harbour
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4David Harbour
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5İlk Hellboy'u Ron Perlman canlandırmıştı.
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6Ron Perlman
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7Wun Wun - Ian Whyte / Game of Thrones (2011)
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8Ian Whyte
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9White Walker - Ross Mullan / Game of Thrones (2011)
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10Ross Mullan
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11The Night King - Richard Brake / Game of Thrones (2011)
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12Richard Brake
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13Gregor Clegane -Hafpor Julius Björnsson / Game of Thrones (2011)
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14Hafpor Julius Björnsson
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15Marvel Evreni'nin en eğlenceli filmleri arasında gösterilen Deadpool ve Deadpool 2'de Ryan Reynolds'ın canlandırdığı Wade Wilson karakterine yol gösteren, bir nevi ağabeylik yapan Colossus karakterinin kim olduğunu biliyor musunuz?
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Deadpool'u eğitim alıp X-Men'e katılması için ikna etmeye çalışan ve sürekli doğru yolu gösteren Colossus'a Alman oluncu Stefan Kapicic hayat veriyor. Filmin bazı hayranlarının bile gözünden kaçan bu detay akıllara süper kahramanların kostümsük hallerini getirdi...
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17İşte kahramanların kostümlü ve kostümsüz halleri
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18Danai Gurira / Black Panther (2018)
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19Danai Gurira
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20Letitia Wright / Black Panther (2018)
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21Letitia Wright
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22Chadwick Boseman / Black Panther (2018)
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23Chadwick Boseman
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24Gal Gadot / Wonder Woman (2017)
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25Gal Gadot
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26Karen Fukuhara / Suicide Squad (2016)
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27Karen Fukuhara
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Chloë Grace Moretz / Kick-Ass 2 (2013)
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29Chloë Grace Moretz
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30Dave Bautista / Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
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31Dave Bautista
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32Brianna Hildebrand / Deadpool (2016)
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33Brianna Hildebrand
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34Jennifer Lawrence / X-Men: Days of Future Past (2014)
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35Jennifer Lawrence
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36Zoe Saldana / Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
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37Zoe Saldana
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38Pom Klementieff / Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
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39Pom Klementieff
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40Sophie Turner / X-Men: Apocalypse (2016)
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41Sophie Turner
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42Benedict Cumberbatch / Doctor Strange (2016)
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43Benedict Cumberbatch
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44Karen Gillan / Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
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45Karen Gillan
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46Chadwick Boseman / Black Panther (2018)
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47Chadwick Boseman
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Paul Rudd / Ant-Man (2015)
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49Paul Rudd
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50Melissa Benoist / Supergirl (2015)
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51Melissa Benoist
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52Mark Ruffalo / The Avengers (2012)
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53Mark Ruffalo
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54Edward Norton/ The Incredible Hulk (2008)
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55Edward Norton
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56Lou Ferrigno / The Incredible Hulk (1978)
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57Lou Ferrigno
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58Jason Momoa / Justice League (2017)
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59Jason Momoa
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60Ezra Miller / Justice League (2017)
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61Ezra Miller
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62Ray Fisher / Justice League (2017)
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63Ray Fisher
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64Ben Affleck, Jason Momoa, Gal Gadot, Ezra Miller, ve Ray Fisher/ Justice League (2017)
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65Ben Affleck, Jason Momoa, Gal Gadot, Ezra Miller, ve Ray Fisher
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66Amber Heard / in Aquaman (2018)
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67Amber Heard
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68Adam West / Batman (1966)
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69Adam West
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70Michael Keaton / Batman (1989)
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71Michael Keaton
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72Val Kilmer ve Chris O'Donnell / Batman Forever (1995)
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73Val Kilmer
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74Christian Bale / The Dark Knight (2008)
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75Christian Bale
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76Ben Affleck / Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)
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77Ben Affleck
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78Christopher Reeve / Superman II (1980)
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79Christopher Reeve
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80Henry Cavill / Man of Steel (2013)
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81Henry Cavill
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82Chris Pratt /Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
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83Chris Pratt
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84Ron Perlman, Selma Blair, ve Doug Jones / Hellboy II: The Golden Army (2008)
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85Ron Perlman ve Doug Jones
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86Tom Holland / Spider-Man: Homecoming (2017)
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87Tom Holland
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88Andrew Garfield / The Amazing Spider-Man (2012)
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89Andrew Garfield
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90Halle Berry / X2 (2003)
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91Halle Berry
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92Robert Downey Jr. / Iron Man 2 (2010)
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93Robert Downey Jr
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94Chris Hemsworth / Thor: The Dark World (2013)
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95Chris Hemsworth