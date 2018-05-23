Tanju Okan 80 yaşında (Tanju Okan kimdir?)

1968'de Haydar Haydar, 1969'da Benim de Canım Var dikkati çeken 45'lik plaklarıydı. 1970'te en büyük hiti Hasret geldi.

1971'de Bir Falcı Vardı ve Darla Dırlada 1972'de Öyle Sarhoş Olsam ki, 1973'te Koy Koy Koy ile beğeni topladı.

Nilüfer ve Modern Folk Üçlüsü ile seslendirdiği Arkadaş Dur Bekle çok sevildi (1973). Harika yorumladığı unutulmaya şarkılardan biri de Kadınım'dı (1974).

Benim Halkım ve Şerefe 1975'te, Kemancı 1977'de, Çocukluğum 1978'de sevilen şarkıları oldu.

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