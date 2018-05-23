Tanju Okan 81 yaşında (Tanju Okan kimdir?)
ntv.com.tr
Türk Hafif Müziği'nin güçlü seslerinden biri olan, Kadınım, Kemancı, Öyle Sarhoş Olsam Ki gibi şarkılarıyla dönemine damga vuran ve günümüzde de hatırlanan Tanju Okan, yaşasaydı bugün 81 yaşında olacaktı. 23 Mayıs 1996'da hayatını kaybeden sanatçı kariyerine 12 tane 45'lik ve 20 film sığdırmıştı. İşte Tanju Okan'ın hayatı...
-
1
Tanju Okan, 27 Ağustos1938'de İzmir'in Tire ilçesinde dünyaya geldi. İlk müzik eğitimini iyi piyano ve keman çalan babasından alan Okan, Balıkesir Lisesi'nde arkadaşlarıyla ismini Paris'in efsanevi kabaresi " Moulin Rouge "dan alan bir orkestra kurdu.
-
2
Vatani görevini Ankara Orduevi'nde yapan sanatçı, askerliği sırasında kendisiyle aynı yerde görev yapan dönemin ünlü caz sanatçısı Selçuk Sun'un dikkatini çeker ve orkestra daveti alır.
-
3
Şöhreti kısa sürede yayılan Tanju Okan ile ilgili ilk yazı Melodi Dergisi'nin 21 Nisan 1960 tarihli ilk sayısında yayınlanır.
İstanbul'da yayınlanan, yazı kurulunda Fecri Ebcioğlu,Sezen Cumhur Önal gibi önemli isimlerinde yer aldığı Popüler Melodi Dergisi 29 Kasım 1962 tarihli sayısında da Manha de Carnaval, Ela Gözlerin, Till ve Angustia şarkılarıyla Ankara'lıların gönlünü fetheden Tanju Okan'ı okuyucularına tanıtır.
-
4
Müziğe olan tutkusu nedeniyle İtalya'ya giderek şan eğitimi alan Okan, 1961'de Türkiye'ye döner. 1964'te ilk 45'liği "İbibikler Öter Ötmez Oradayım" piyasaya sürüldü.
-
5
1968'de Haydar Haydar, 1969'da Benim de Canım Var dikkati çeken 45'lik plaklarıydı. 1970'te en büyük hiti Hasret geldi.
1971'de Bir Falcı Vardı ve Darla Dırlada 1972'de Öyle Sarhoş Olsam ki, 1973'te Koy Koy Koy ile beğeni topladı.
Nilüfer ve Modern Folk Üçlüsü ile seslendirdiği Arkadaş Dur Bekle çok sevildi (1973). Harika yorumladığı unutulmaya şarkılardan biri de Kadınım'dı (1974).
Benim Halkım ve Şerefe 1975'te, Kemancı 1977'de, Çocukluğum 1978'de sevilen şarkıları oldu.
-
6
Başarılarla dolu kariyerinin ardından alkol sorunuyla mücadele eden Tanju Okan, sağlık problemleri yaşamaya başladı.
Bu nedenle, fiili sanatsal yaşamına son vererek 1995 yılında Urla'ya yerleşti. Bu rada siroz teşhisiyle hastaneye kaldırılan sanatçı, 23 Mayıs1996'da birçok unutulmaz eserini ardında bırakarak hayata veda etti.
Ölümünün ardından, onu unutmayan Urla Belediyesi, sanatçının anısına bir heykel yaptırdı ve bir çocuk parkına da ismi verildi.
-
7
45'lik Plakları :
- İbibikler Öter Ötmez Oradayım
- Kundurama Kum Doldu (Sahibinin Sesi Plak)
- İki Yabancı / Sarhoş
- Kadınım (Diskotür Plak)
- Kemancı (Gönül Plak)
- Hasret / Ah Bir Zengin Olsam (Yonca Plak)
- Parkta Yatıyorum / Çocukluğum (Philips)
- Şerefe / Aşkı Bulacaksın
- Ayyaş / Var Mısın İçelim
- Yıldönümü / Deli Gibi Sevdim
- Başlık Parası / Gelme Ölüm
- Gülünce Gözlerinin içi gülüyor