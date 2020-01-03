Tarantino: Benimle bağlantı kurmak kolay değil

Robbie ile tanışmalarını anlatan Tarantino, “Onu yıllarca izledim. Avustralyalılar’ı severim. Sharon Tate rolü için seçebileceğim tek kişiydi. Sonra bir araya gelip, sohbet ettik ve ona diğer teklifleri kabul etmemesini söyledim. Kendisine dünyaları sunan tüm yapımcıları reddetti. İşte böyle bir sadakat ve ruha, paha biçilemez” şeklinde konuştu.