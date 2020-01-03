Tarantino: Benimle bağlantı kurmak kolay değil

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, filmlerinde rol almak isteyenlerden çok sayıda mektup gönderildiğini vurgulayarak, “Çok fazla mektup alıyorum. Bir cep telefonum yok. Benimle bağlantı kurmak pek kolay değildir” dedi.
03.01.2020 - 10:56
Son olarak Bir Zamanlar Hollywood'da filmiyle gündeme gelen ünlü yönetmen Quentin Tarantino’nun, filmlerinde oynamak isteyen isimlerle mektup yoluyla iletişim kurduğunu aktardı.
Ünlü yönetmen daha önce projelerinde yer alan Margot Robbie, Dakota Fanning ve Lena Dunham’ın, mektup yazarak, teklifte bulunduğunu iddia etti.
Konuyla ilgili açıklama yapan usta yönetmen, “Çok fazla mektup alıyorum. Bir cep telefonum yok. Benimle bağlantı kurmak pek kolay değildir” dedi.
Robbie ile tanışmalarını anlatan Tarantino, “Onu yıllarca izledim. Avustralyalılar’ı severim. Sharon Tate rolü için seçebileceğim tek kişiydi. Sonra bir araya gelip, sohbet ettik ve ona diğer teklifleri kabul etmemesini söyledim. Kendisine dünyaları sunan tüm yapımcıları reddetti. İşte böyle bir sadakat ve ruha, paha biçilemez” şeklinde konuştu.
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