Tarantino'dan sahnenin çıkarılmasına ret (Tartışmalı Bruce Lee tasviri)
Quentin Tarantino son filmi Bir Zamanlar Hollywood'da da yer alan ve tartışmalara neden olan Bruce Lee sahnesinin Çin gösteriminden çıkarılmasını reddetti. Karar sonrası filmin gösterimi ertelendi.
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Quentin Tarantino’nun eleştirilere neden olan ve Bruce Lee’nin kızı Shannon Lee'nin Bruce Lee tasvirine tepki gösterdiği Bir Zamanlar Hollywood’da filmi bu kez Çin gösterimiyle gündemde.
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Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, Çin gösterimi için Bir Zamanlar Hollywood'da filminde Bruce Lee sahnesi için istenen değişiklikleri yapmayı reddetti ve filmin Çin gösterimi askıya alındı.
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Shannon Lee, temmuzda yaptığı açıklamada filmin babasını "Saçma sapan, kendini beğenmiş bir pislik" gibi resmettiğini savunarak filmi eleştirmişti.
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Tarantino'nun, gösterime girmesi için filmde istenen değişiklikleri yapmak amacıyla Çinli dağıtımcıyla bir çalışma içine girdiği iddialarına karşın, Hollywood Reporter'a göre; ünlü yönetmenin filmle ilgili "İster beğen ister beğenme tavrı" takındığı iddia ediliyor.
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Hollywood Reporter'a konuşan bir kaynak, Lee'nin babasını betimleyen sahneye ilişkin Çin Ulusal Film İdaresine'ne başvuruda bulunmasının yanı sıra kurum içinde filmdeki şiddet düzeyiyle ilgili endişelerin de olabileceğini söyledi.