Tarantino'dan sahnenin çıkarılmasına ret (Tartışmalı Bruce Lee tasviri)

1 Quentin Tarantino’nun eleştirilere neden olan ve Bruce Lee’nin kızı Shannon Lee'nin Bruce Lee tasvirine tepki gösterdiği Bir Zamanlar Hollywood’da filmi bu kez Çin gösterimiyle gündemde.







2 Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, Çin gösterimi için Bir Zamanlar Hollywood'da filminde Bruce Lee sahnesi için istenen değişiklikleri yapmayı reddetti ve filmin Çin gösterimi askıya alındı.







3 Shannon Lee, temmuzda yaptığı açıklamada filmin babasını "Saçma sapan, kendini beğenmiş bir pislik" gibi resmettiğini savunarak filmi eleştirmişti.







4 Tarantino'nun, gösterime girmesi için filmde istenen değişiklikleri yapmak amacıyla Çinli dağıtımcıyla bir çalışma içine girdiği iddialarına karşın, Hollywood Reporter'a göre; ünlü yönetmenin filmle ilgili "İster beğen ister beğenme tavrı" takındığı iddia ediliyor.





