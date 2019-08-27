Tarantino'dan Türkiye'de en iyi açılış (23-25 Ağustos 2019 Box Office Türkiye)
Quentin Tarantino'nun daha vizyona girmeden ses getiren filmi Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon a Time In Hollywood) vizyondaki ilk üç gününde Box Office Türkiye'nin yeni lideri oldu. Hafta sonunda 98.416 seyirci tarafından izlenen film, bu performansla Tarantino'nun şu ana kadarki yapımları arasında Türkiye'de en iyi açılışa imza atan film oldu. İşte 23-25 Ağustos 2019 Türkiye gişe rakamları...
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1
Acele Baba Aranıyor
557
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2
Jurassic Hayvanları
2.490
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3
Online Vahşet
2.603
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4
Korku Hikayeleri
7.707
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5
Kod Adı: Angel
19.417
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6
Sar Başa
61.849
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7
Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw
64.812
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8
Bir Zamanlar Hollywood'da
98.416