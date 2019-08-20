Tarantino'nun Bir Zamanlar Hollywood'da filmine bir eleştiri daha: Gerçekle alakası yok
Bruce Lee’nin kızı Shannon Lee'nin ardından Tarantino'nun filmine verdiği tepkinin ardından bir eleştiri de eski NBA yıldızı ve Bruce Lee'nin yakın arkadaşı Kareem Abdul-Jabbar'dan'dan geldi. Filmi özensiz ve ırkçı olmakla suçlayan Jabbar, "Gerçekle alakası yok" dedi.
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Eski NBA yıldızı Kareem Abdul-Jabbar'dan, Bir Zamanlar Hollywood'da filmindeki Bruce Lee tasviri hakkında konuştu.
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Lee’nin birlikte çalıştığı eski arkadaşı Jabbar, Tarantino'nun Lee sahneleri için "Özensiz ve az çok ırkçı” dedi.
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Jabbar, sahneleri "Moral bozucu ve gerçekle pek bağı yok" diye niteledi.
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Lee’yle birlikte 1973 yapımı Ölüm Oyunu'nda (Game of Death) yer alan Jabbar, The Hollywood Reporter’da yazdığı köşesinde “Tarantino’nun Bruce’u bu şekilde tek taraflı resmetmesi beni rahatsız etti" sözlerini dile getirdi.
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Jabbar sözlerine şöyle devam etti: "Kibirli, kendini beğenmiş Çinli adamı mağlup eden dublör, orta yaşlı Cliff’in (Pitt) John Wayne tarzı maçoluğu Bruce’un parçalamaya çalıştığı basmakalıp düşünceleri hatırlatıyor”
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Ünlü yönetmen Tarantino ise Moskova’daki basın toplantısında Lee tasvirini savunarak, “Bruce Lee, bir çeşit kibirli bir adamdı. Konuşma biçimine çok fazla bir şey yapmadım” dedi.