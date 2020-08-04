Tarih gün yüzüne çıkıyor (GEKA desteği)

“2 buçuk yılda tiyatroyu kullanıma açacağız”

Arkeolojinin sadece arkeologlar için değil tüm insanlık için önemli olduğunu ifade eden Şimşek, “GEKA’nın desteğiyle Büyükşehir Belediyesiyle uygulamakta olduğumuz Batı tiyatrosu projemiz, önemli bir projedir. Denizli’nin içinde bir tiyatronun çok kısa sürede, iki buçuk yıllık gibi bir süreçte kullanıma sunulmasına hizmet eden bir proje olması açısından önemlidir. Anadolu’da görülmemiş bir sistemle iki buçuk yılda bu tiyatronun kullanıma açılmasını sağlayacağız. Şu anda da tiyatroda hummalı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Dünyayı etkileyen beklenmedik pandemi sebebiyle Ajansa müracaat ettik ve altı ay uzatma aldık. Mart 2021 yılı sonuna kadar sürecimiz var ve biz Mart 2021 sonuna kadar taahhüt ettiğimiz projenin tamamını rahat bir şekilde gerçekleştirmiş olacağız. Bu tiyatronun kullanıma başlanması ile her şeyden önce 2 bin 200 yıllık bir tiyatroyla Denizli ve ülkemiz halkı buluşacak. Bu tiyatro, geçmişten günümüze birçok verinin ortaya konduğu çok önemli bir sanat yapısıdır. Bu yapı yaklaşık olarak M.S. 4.yüzyıldan itibaren özelliğini kaybediyor. Ancak yapılacak çalışmalarla tiyatro bin 600 yıl sonra tekrar eski özelliğine kavuşacak. Bu tiyatronun bitmesiyle turizm akışında çok önemli artışlarının olacağını düşünüyorum” diye konuştu.