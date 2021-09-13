Tarih konakta 12 yaşındaki Arin'den piyano resitali

13.09.2021 - 10:51
Midyat BİLSEM Müdürü Ramazan Arslan da Arin'in önemli aşamaları geçip yeteneği tescillenmiş bir çocuk olduğunu belirtti.
Arslan "Biz, bu tarz çocuklara gerekli ortamı sağlayıp, gerekli eğitmenlerle, gerekli danışmanlarla buluşturup var olan potansiyellerini ortaya çıkarıp en üst noktaya çıkaracak bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.
Ramazan Arslan "Temel hedefimiz; bu tarz çocukların toplumda heba olmasının önüne geçmek. Bunları alıp yetiştirmek, potansiyellerini, yeteneklerini en üst seviyeye çıkarıp, bütün dünyada ses getirecek çalışmalar yapmak" diye konuştu.