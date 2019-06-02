Tarih ve moda meraklıları Versay Sarayı'nda buluştu
Fransa'daki Versay Sarayı'nda geçen hafta verilen kıyafet partisi 630 konuğu 18. yüzyılın balolarına götürdü. Her yıl düzenlenen partiyle dünyanın dört bir yanından moda ve tarih meraklılarını görkemli sarayda ağırlandı.
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Versay Sarayı'nda verilen partinin bu yılki teması Marie-Antoinette ve moda'ydı. Katılanlar ünlü kraliçenin tarzına ve 18. yüzyıl modasına uyarak dönemin dansları eşliğinde partiyi tamamladı.
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Davetlilere ayrıca parti kapsamında Kraliçe Marie-Antoinnette ve 14. Louis'nin odalarını ziyaret etme fırsatı verildi.
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Davetliler partiye katılım için kişi başı 150 ila 510 Euro arası bir ücret ödedi, buna Barok stili dans dersleri, rehber eşliğinde gezi ve kraliçenin odasında verilen özel konser de dahildi.
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Gecenin finaliyse sarayın bahçesinde yapılan havai fişek gösterisi ve kapanış topu atılışıyla yapıldı.