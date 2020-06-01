Tarihi anıt mezarlar M.S. 2’nci yüzyıldan günümüze uzanıyor

Kentin arkeolojik yapısı ile Türkiye’nin en zengin bölgesi olduğunu belirten Mersin
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Durukan, şöyle konuştu:
"M.S. 2’nci yüzyılda bir tapınak mezarının önündeyiz. Bölgenin zenginlerinden birisinin kendisi ve ailesi için yaptırmış olduğu bir anıt mezar. Etrafta başka mezarlar da var. Burası bir çeşit mezarlıktır. Bu kadar güzel korunmuş, bu kadar yoğun tapınak formu mezar, Anadolu’da çok fazla yerde bulunmuyor. Kilikya bölgesinin bu kesiminde Demircili’de, Canbazlı’da, Elaiussa Sebaste de, Olba’da bunların yaklaşık 40 civarına örneğini biliyoruz. Bunlar M.S. 2’nci yüzyılında birinci yarısında M.S. 3’ncü yüzyılın ilk yarısına kadar olan bir zaman diliminde inşa edilmiş anıt mezarlardır. Bu mezarları prestij yapıları, zenginlik göstergesidir. Bölgede belli dönemlerde, evrelerde ciddi bir zenginlik süreci yaşanmıştır. Roma İmparatorluğunun M.S. 2’nci yüzyılda yaşamış olduğu zenginlik evresi Kilikya bölgesine de yansımıştır diyebiliriz. Aynı şey M.S. 5’nci yüzyıl için de geçerlidir. Ticaretin son derece yoğun olduğu, savaşların olmadığı dönemlerde bu tip yapılar inşa ediliyor, prestij yapıları olarak veya zenginlerin kendilerini göstermek için inşa ettirmiş olduğu yapılar olarak tanımlayabiliriz."