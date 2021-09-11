Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve ören yerleri ile adeta açık hava müzesi olan Aydın’da 2 bin 300 yıl sonrasında bir ilk yaşanacak.

Aydın İl Kültür Turizm Müdürlüğü koordinesinde Didim ilçesinde bulunan tarihi Apollon Tapınağı’nda restorasyon çalışmaları başlaması ile birlikte tarihi tapınakta bulunan sütunlara da yüzyıllar sonra ilk kez çıkılacak.