Çalışmalardan sonra kale içinde birtakım duvar kalıntıları tespit edildiğini belirten Yağbat, "Müze Müdürlüğü ile irtibata geçerek Çorum Müzesi yetkilileri ile bir protokol imzaladık. Kalenin içerisinde yaşayan bir alan olduğu ve katmanların aşağı doğru inildiğinde daha eski bir yapılaşmanın olduğu tespit edildi. Yine çalışmalar sırasında gündelik yaşama ilişkin birtakım objeler bulundu. Bunlar Çorum Müzesi tarafından koruma altına alındı" diye konuştu.

İşte diğer kareler...