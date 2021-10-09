Tarihi Kalesi'nde yeni katmanlara ulaşıldı

'da, 16'ncı yüzyılda inşa edilen Kalesi'nin yapı işgalinden kurtarılıp, turizme kazandırılması amacıyla başlatılan restorasyon çalışmaları sırasında yeni katman ve bulgulara ulaşıldı.

Haberler - DHA 09.10.2021 - 16:23

Tarihi Çorum Kalesi'nde yeni katmanlara ulaşıldı - 1

'da, 1571 yılında yapılan  Kalesi'nin yapı işgalinden kurtarılması için 2010'da başlatılan kamulaştırma çalışmaları ile kale içindeki 41 yapı yıkıldı.

Tarihi Çorum Kalesi'nde yeni katmanlara ulaşıldı - 2

Kalede sürdürülen çalışmalarda daha önce orijinal burçlar ve zindan olarak kullanılan bölme ile suçluları asmakta kullanılan darağacına ulaşılırken, bu kez de surların çok daha derinde olduğu ve zemininde farklı katmanlarının bulunduğu tespit edildi. 



Tarihi Çorum Kalesi'nde yeni katmanlara ulaşıldı - 3
Kaledeki çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, "Önceliğimiz kale duvarlarının sağlamlaştırılması ve restorasyonuna yönelik bir projenin hazırlanmasıydı. Ankara Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun onayıyla teknik ekiplerimizle beraber il dışından bir bilim heyeti çağırarak burada bir jeoradar çalışması yaptık" dedi.

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Tarihi Çorum Kalesi'nde yeni katmanlara ulaşıldı - 4

Çalışmalardan sonra kale içinde birtakım duvar kalıntıları tespit edildiğini belirten Yağbat, "Müze Müdürlüğü ile irtibata geçerek Müzesi yetkilileri ile bir protokol imzaladık. Kalenin içerisinde yaşayan bir alan olduğu ve katmanların aşağı doğru inildiğinde daha eski bir yapılaşmanın olduğu tespit edildi. Yine çalışmalar sırasında gündelik yaşama ilişkin birtakım objeler bulundu. Bunlar Müzesi tarafından koruma altına alındı" diye konuştu.

İşte diğer kareler...

Tarihi Çorum Kalesi'nde yeni katmanlara ulaşıldı - 5
Tarihi Çorum Kalesi'nde yeni katmanlara ulaşıldı - 6
Tarihi Çorum Kalesi'nde yeni katmanlara ulaşıldı - 7
Tarihi Çorum Kalesi'nde yeni katmanlara ulaşıldı - 8
Tarihi Çorum Kalesi'nde yeni katmanlara ulaşıldı - 9
Tarihi Çorum Kalesi'nde yeni katmanlara ulaşıldı - 10

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