Tarihi Diyarbakır Surları bazalt çubuklarıyla sağlamlaştırılıyor

UNESCO tarafından 2015'te Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen Diyarbakır Surları'nın restorasyonunda yeni bir yöntem tercih edildi. Tarihi surlar ilk defa oksitlenmeyen ve çürümeyen Fiber Reinforced Polymer (FRP) bazalt çubukları ile güçlendiriliyor.

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17.06.2021 - 14:40

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan merkez Sur ilçesinde Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen Diyarbakır Surlarının restore edilerek eski ihtişamına kavuşması için başlatılan yoğun çalışmalar sürüyor.

Surlarda yürütülen tüm çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın oluşturduğu Bilim Komisyonu ve alanında uzman kişilerden oluşan Danışma Kurulunca titizlikle kontrol ediliyor.





Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yapılan ihaleyle restorasyonuna başlanan surlardaki bazı burçlarda çökmelerin önüne geçmek ve yıkılan kubbe, kemer ve tonozları güçlendirmek amacıyla FRP bazalt çubukları kullanılıyor.

Yapım aşamasındaki yeni taş ve tuğlalar arasına FRP çubukları yerleştirilerek, eski yapıyla bağlanıyor. Onarım ile özgün yapıya zarar vermemeye özen gösteriliyor ve yapıların ömrünün daha fazla uzatılması planlanıyor.​​​​​​​





Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Mehmet Karaaslan, göreve başladıklarında vatandaşların Diyarbakır Surlarının korunmasını ve restorasyon çalışmalarının başlatılmasını talep ettiğini söyledi.





Karaaslan, 11 ay önce surları turizme kazandırmak için çalışma başlattıklarını ve bu süre içerisinde 98 burçtan 24'ünün ihalesini tamamlayarak yer teslimini yaptıklarını belirtti.

Restorasyon çalışmasındaki en önemli hedeflerinden birinin surların gelecek nesillere aktarılması olduğunu söyleyen Mehmet Karaaslan, başarılı olmaları durumunda surların şehrin turizmine ve ekonomisine çok önemli bir katkısı olacağını söyledi.

Göreve başladıklarında surlara bitişik yüzlerce yapının olduğunu gördüklerini, bu yapıların surlara ciddi anlamda hasar verdiğini belirten Karaaslan, çalışmalarla surların bu yapılardan arındırıldığını aktardı.

Geçen yıl ağustos ayında başladıkları Yedi Kardeş ve Benu Sen burcunu bu yıl eylül ayına kadar tamamlamayı planladıklarını belirten Karaaslan, diğer çalışmaların ise devam ettiğini dile getirdi.





Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı, Riber Reinforced Polymer (FRP) bazalt çubuklarının son dönemde yurt dışında yaygın olarak kullanılan güçlendirme malzemesi olduığunu dikkat çekti.

Çubuğun karbon, cam ve bazalt gibi malzemelerden yapıldığını, en önemli özelliğinin ise oksitlenmemesi ve çürümemesi olduğunu söyleyen Karaaslan, su sayede dış duvar ile iç duvar arasında enine bağlantılar yaparak yapının güçlü kalmasını sağladıklarını anlattı.

Restorasyon çalışmalarında en çok karşılaşılan durumlardan birinin kubbenin, kemerlerin ve tonozların yıkılması olduğuna dikkat çeken Mehmet Karaaslan,iç duvar ile yeni yapılan taş örgüler arasında FRP çubuklarını sıkıştırarak yapının güçlendirilmesini sağladıklarını açıkladı.

Karaaslan, demir malzemelerin oksitlenme ve, çürüme ihtimalinin çok yüksek olduğunu ancak FRP çubuğundu bu sorunun yaşanmadığını söyledi.

FRP'nin ilk defa Diyarbakır Surlarında kullanıdığını söyleyen Mehmet Karaaslan, çok başarılı bir sonuç elde ettiklerini savundu.

Restorasyon çalışmalarında önceliklerinin mevcut taşları kullanmak olduğuna dikkati çeken Karaaslan, yapının özgün dokusunu korumanın en önemli hedefleri olduğunu açıkladı.

Tarihi Diyarbakır Surları'ndaki çalışmalardan fotoğraflar...