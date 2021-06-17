Tarihi Diyarbakır Surları bazalt çubuklarıyla sağlamlaştırılıyor

17.06.2021 - 14:40
Karaaslan, 11 ay önce surları turizme kazandırmak için çalışma başlattıklarını ve bu süre içerisinde 98 burçtan 24'ünün ihalesini tamamlayarak yer teslimini yaptıklarını belirtti.
Restorasyon çalışmasındaki en önemli hedeflerinden birinin surların gelecek nesillere aktarılması olduğunu söyleyen Mehmet Karaaslan, başarılı olmaları durumunda surların şehrin turizmine ve ekonomisine çok önemli bir katkısı olacağını söyledi.
Göreve başladıklarında surlara bitişik yüzlerce yapının olduğunu gördüklerini, bu yapıların surlara ciddi anlamda hasar verdiğini belirten Karaaslan, çalışmalarla surların bu yapılardan arındırıldığını aktardı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı, Riber Reinforced Polymer (FRP) bazalt çubuklarının son dönemde yurt dışında yaygın olarak kullanılan güçlendirme malzemesi olduığunu dikkat çekti.
Çubuğun karbon, cam ve bazalt gibi malzemelerden yapıldığını, en önemli özelliğinin ise oksitlenmemesi ve çürümemesi olduğunu söyleyen Karaaslan, su sayede dış duvar ile iç duvar arasında enine bağlantılar yaparak yapının güçlü kalmasını sağladıklarını anlattı.
Restorasyon çalışmalarında en çok karşılaşılan durumlardan birinin kubbenin, kemerlerin ve tonozların yıkılması olduğuna dikkat çeken Mehmet Karaaslan,iç duvar ile yeni yapılan taş örgüler arasında FRP çubuklarını sıkıştırarak yapının güçlendirilmesini sağladıklarını açıkladı.
Karaaslan, demir malzemelerin oksitlenme ve, çürüme ihtimalinin çok yüksek olduğunu ancak FRP çubuğundu bu sorunun yaşanmadığını söyledi.
FRP'nin ilk defa Diyarbakır Surlarında kullanıdığını söyleyen Mehmet Karaaslan, çok başarılı bir sonuç elde ettiklerini savundu.
Restorasyon çalışmalarında önceliklerinin mevcut taşları kullanmak olduğuna dikkati çeken Karaaslan, yapının özgün dokusunu korumanın en önemli hedefleri olduğunu açıkladı.