Tarihi Edirne Sarayı'nda kazı çalışmaları

Osmanlı’nın başkentlerinden Edirne’de, yapımına 1450 yılında 2’nci Murad zamanında başlanan, Fatih ve Kanuni gibi büyük padişahların yaşadığı Edirne Sarayı’nın (Saray-ı Cedide-i Amire) kazı çalışmaları, ‘Cumhurbaşkanı Kararlı Kazılar’ arasına alınarak, Trakya Üniversitesi’ne verildi. Üniversitenin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yaptığı başvurunun da kabul edilmesiyle, Edirne Yeni Sarayı kazılarının yılın 12 ayı devam edeceği belirtildi.

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DHA 30.04.2020 - 15:08

Edirne’de, uzun bir aradan sonra 2018 yılının eylül ayında Trakya Üniversitesi ve Edirne Müzesi işbirliğiyle başlatılan Yeni Saray kazılarında yeni bir gelişme yaşandı.

Kazı çalışmaları ‘Cumhurbaşkanı Kararlı Kazılar’ arasına alınarak Trakya Üniversitesi’ne verildi. Ayrıca üniversitenin kazıların, yılın 12 ayı boyunca devam etmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yapılan başvurusu da kabul edildi.

Böylece, Türkiye’de 2020 yılında, 12 ay süreyle yapılacak 62 arkeolojik kazıdan biri, Edirne Yeni Sarayı kazısı oldu.













Kazıların bilimsel danışmanlığını yürüten Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu, "Başta Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu olmak üzere üniversitemizin girişim ve çabaları sonucunda, Edirne Yeni Sarayı kazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yaptığı planlamada, 12 ay boyunca sürdürülebilecek kazılar içinde yer aldı. Bu sevindirici haberle, Edirne Yeni Sarayı Kazısı’nın tüm yıl boyunca devam edecek kazı statüsüne alındığını müjdeleyebiliriz. Diğer taraftan bir başka güzel haber de kazımızın, 'Cumhurbaşkanı Kararlı Kazılar' arasına girerek Trakya Üniversitesi’ne verilmesi oldu. Edirne’de yer alan, bugüne kadar ne yazık ki hak ettiği değeri görmemiş çok önemli tarihi bir alanın kazısının, Trakya Üniversitesi tarafından gerçekleştiriliyor olması bizler için son derece önemli ve sevindirici" dedi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Yeni Sarayı kazılarının, birbirinden önemli yapıları ve sanat eserleriyle yeni bulgulara her daim açık olduğu ifade etti. Tabakoğlu, "Burası, çok önemli yapıların ve sanat eserlerinin bulunduğu bir alan. Bizi bir beylikten imparatorluğa getiren, Balkanları ve İstanbul'u fetheden ruh burada yatıyor. Bu yapıları ortaya çıkardığımızda o zamanki ruh, bizi biz eden anlayış da ortaya çıkmış olacak" diye konuştu.







Üniversite olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle 2018 yılından bugüne kadar yürütülen çalışmalara yeni bir boyut ve derinlik katmak için kolları sıvadıklarını dile getiren Tabakoğlu, Edirne Sarayı’nı tekrar ayağa kaldırmanın en önemli görevleri olacağını ifade etti.

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