Tarihi Edirne Sarayı'nda kazı çalışmaları

Kazıların bilimsel danışmanlığını yürüten Trakya Üniversitesi Sanat
Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu, "Başta Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu olmak üzere üniversitemizin girişim ve çabaları sonucunda, Edirne Yeni Sarayı kazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yaptığı planlamada, 12 ay boyunca sürdürülebilecek kazılar içinde yer aldı. Bu sevindirici haberle, Edirne Yeni Sarayı Kazısı’nın tüm yıl boyunca devam edecek kazı statüsüne alındığını müjdeleyebiliriz. Diğer taraftan bir başka güzel haber de kazımızın, 'Cumhurbaşkanı Kararlı Kazılar' arasına girerek Trakya Üniversitesi’ne verilmesi oldu. Edirne’de yer alan, bugüne kadar ne yazık ki hak ettiği değeri görmemiş çok önemli tarihi bir alanın kazısının, Trakya Üniversitesi tarafından gerçekleştiriliyor olması bizler için son derece önemli ve sevindirici" dedi.