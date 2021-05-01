Tarihi Esgher Sinagogu restore edilerek kütüphane oluyor

01.05.2021 - 13:24
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yaptığı açıklamada, Beyoğlu'nda tarihi ve kültürel özelliği olan ve mabet hizmeti görmeyen yapıların yaşatılmasına önem verdiklerini söyledi. Beyoğlu’nun farklı noktalarında bu tarz tarihi yapıların bulunduğunu belirten Yıldız, "Bu tarz mekanları özellikle gençlerin toplanacağı bir kütüphane olarak değerlendirmeyi düşünüyoruz. Beyoğlu’nun tarihini, medeniyet bakımından zenginliğini bizzat yaşamalarını, görmelerini istiyoruz" diye konuştu.
Yıldız, Beyoğlu tarihinin derinliğinin bu tarz tarihi yerlerde bizzat hissedilebildiğinin altını çizerek, şöyle devam etti: "Farklı dinlerin, kültürlerin, farklı inançların buradaki yaşanmışlıklarını, mabetlerinin varlıklarını bilmelerini tarih ve mekan bilinci bakımından önemli kabul ediyoruz. Hasköy bölgemizde de geçmişte farklı inançlar yaşadı. Beyoğlu’nun binlerce yıllık tarihinde özgürlük hakim. Bugün de, eski bir sinagogun kütüphane olarak varlığını devam ettirmesi, bu özgürlüğün hem var olduğu hem de geleceğe taşınması konusunda bir adımdır."