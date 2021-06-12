Tarihi hamam 29 milyondan satışta

"MİRASLARIMIZI HOR KULLANIYORUZ"

Hamam kültürünün korunması gerektiğini ifade eden Sedes, “Biz ne yazık ki mirasımızı hor kullanıyoruz. Geçmişten gelen tarihi yapılarımızı, soyut kültürel mirasımızı da çok hor kullanıyoruz. Benim önerim bu hamamın rölevesinin, restitüsyon önerisinin ve restorasyon projesinin yapılarak gerekli izinler alındıktan sonra restore edilmesidir.

Özgününde hamam olarak yapılmış ama şu anda fonksiyon değişikliğine uğramış hamamlar var. Ben, hamamlara özgün fonksiyonlarının verilmesini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.