Tarihi hamam 29 milyondan satışta

DHA 12.06.2021 - 11:31
Hamamın 4’üncü nesil hisse sahibi olan Turgay Kurt, çocukluğunun geçtiği bu yeri satma sebebini anlattı.
Kurt, "Hamam 1917 yılından beri bizim ailemizde ve bu hamamı dedemin annesi satın almış. Dedemden de 4 erkek çocuğuna geçmiş. Büyüklerimiz tarafından işletilerek bu günlere kadar geldi. Mevcut şartlarda 4 ailenin 22 tane hissedarı var. Bir sonraki jenerasyona geçtiğinde yaklaşık 22 kişilik ortak sayısı 69’lara çıkacak. Bizden sonrakilerin böyle bir sorumluluğa girmesini istemediğimiz için satmak istiyoruz" dedi.
Hamam kültürünün korunması gerektiğini ifade eden Sedes, “Biz ne yazık ki mirasımızı hor kullanıyoruz. Geçmişten gelen tarihi yapılarımızı, soyut kültürel mirasımızı da çok hor kullanıyoruz. Benim önerim bu hamamın rölevesinin, restitüsyon önerisinin ve restorasyon projesinin yapılarak gerekli izinler alındıktan sonra restore edilmesidir.
Özgününde hamam olarak yapılmış ama şu anda fonksiyon değişikliğine uğramış hamamlar var. Ben, hamamlara özgün fonksiyonlarının verilmesini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.