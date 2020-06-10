Tarihi hamamın altından başka bir hamam çıktı

DHA 10.06.2020 - 10:18
Tokat kent merkezinde 14'üncü yüzyılda yapılan ve yakın tarihe kadar kullanılan 720 yıllık Sultan Hamamı'nda, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce 2 yıl önce restore edilmek üzere çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalar sırasında yapının batı bölümünde yeni bir hamam kalıntısına rastlandı.
Bizans veya Danişment döneminde yapıldığı tahmin edilen alanda da çalışma gerçekleştirildi. Sultan Hamamı'nın yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni bulunan yapı da üzeri kapatılıp, müzeye dönüştürülerek turizme kazandırılacak.