Tarihi Kızıl Kilise'de defineci tahribatı

31.03.2021 - 13:23
Güzelyurt ilçesine bağlı Sivrihisar köyünde, 1500 rakımlı dağların arasındaki ovada bulunan tarihi Kızıl Kilise'nin, 5'inci ya da 6'ncı yüzyılda Ortodoks mezhebi kurucularından Aziz Gregorius adına yapıldığı biliniyor.
Dünya Anıtlar Fonu'nca 'Dünyada En Fazla Tehlike Altında Bulunan 100 Tarihi Eser Listesi'ne alınan, serbest haç planıyla yapılan Kızıl Kilise'nin batı haç kolları arasında bağlantı bulunuyor.
Ova ortasındaki tek yapı olan tarihi kilisenin taş duvarları, her türlü olumsuz koşula rağmen yıkılmadan sapasağlam durmasıyla dikkat çekiyor.