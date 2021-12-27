Tarihi Razi Trak Köşkü 85 milyon liraya satışa çıkarıldı

RAZİ TRAK’IN DEDESİ PRİŞTİNELİ İLYAS BEY KÖŞKÜ SATIN ALIYOR





Köşkün dört tarafının bahçe ile çevrili olduğunu söyleyen gayrimenkülcüler “Hoşyar burayı aldığında köşkün odalarında ve merdivenlerinde Topkapı Sarayı’nı aratmayacak şekilde kalem işlemeleri varmış, işlemeler hala duruyor. Daha sonra Razi Trak’ın dedesi Priştineli İlyas Bey, köşkü satın alıyor. Böylece Trak ailesinin mülkiyeti başlıyor. Aile burayı uzun yıllar konut olarak kullanıyor. O nedenle günümüze korunaklı bir şekilde geliyor” diye konuştu.





