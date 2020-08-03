Tarihi Sağlık Müzesi'ne bayramda ziyaretçi akını

Edirne'nin Osmanlı'dan miras en önemli eserlerinden, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki 2'nci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Kurban Bayramı dolayısıyla çevre illerden gelen ziyaretçilerin akınına uğradı. Normalleşme sürecinde alınan önlemler kapsamında ateşi ölçüldükten sonra dezenfekte edilen müzeyi gezenler, Osmanlı'nın hastaları tedavi yöntemlerine hayran kaldı.

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03.08.2020 - 12:27

Edirne'nin Osmanlı mirası olan en önemli eserlerinden, döneminin sağlık alanındaki öncü kurumlarından 2'nci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Kurban Bayramı'nda da turistler tarafından ziyaret edildi.

Trakya Üniversitesi tarafından Sağlık Müzesi'ne dönüştürülmesinin ardından 2004 yılında Avrupa Konseyi'nce Avrupa Müze Ödülü'ne layık görülen ve 2016 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınan 2'nci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni görebilmek için kent dışından çok sayıda ziyaretçi Edirne'ye geldi. Özellikle müzeyi ilk kez gören ve tarihi hakkında bilgilenen ziyaretçiler, Osmanlı'nın döneminin çok ilerisinde gerçekleştirdiği tedavi yöntemleri karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.

'BAYRAMDA ZİYARETÇİ SAYIMIZ ARTTI'



Müze Rehberi Seda Nur Bingül, bayram dolayısıyla ziyaretçi sayısının daha da artığını ve bunun mutluluk verdiğini söyledi. Bingül, "Bayram dolayısıyla çok yoğun günler geçiriyoruz ve bu yoğunluktan çok mutluyuz. Gelen ziyaretçilerimiz ateş ölçümü yapıldıktan sonra dezenfektan noktasından geçerek, maske ve sosyal mesafe kuralına uymak şartıyla müzemizi geziyorlar. Aynı şekilde tarihi mekanımız sürekli dezenfekte ediliyor. Gelen ziyaretçilerimiz ilk önce medrese yani okul kısmını gezmeleri mümkün. Daha sonra hastane kısmına gelerek burada daha önce yapılan tedavi şekillerini, doktorları ve onlara ait balmumu heykellerini görebiliyorlar" dedi.

'MANEVİYATI ÇOK FARKLI, ETKİLEYİCİ BİR YER'



Ankara'dan arkadaşlarıyla Edirne'ye gelen ve müzeyi gezen Tuğçe Sarı, çok etkilendiğini belirterek, "Bayram dolayısıyla bir Trakya turu yapalım dedik, bu kapsamda da bu müzeyi gezmek istedik. Maneviyatı çok farklı, çok güzel bir yer. Buradan önce Selimiye Camii'ne gitmiştik, oradan buraya geldik, çok etkileyici bulduk. Zamanına göre tedavide ne kadar ileride olduklarını gördüm ve beni çok etkiledi" diye konuştu.

'TARİHE IŞIK TUTAN BİR MÜZE'



İstanbul'dan gelen Mustafa Hançer ise Osmanlı'nın köklü tarihini müzede gördüklerini ve çok beğendiklerini söyledi. Hançer, "İstanbul'dan gezmek amaçlı geldik, özellikle bu Darüşşifa'yı merak ediyordum. Çocuklarımla beraber geldim. Gerçekten köklü bir tarihimiz var, herkesin gelip bu geçmişi bu köklü tarihi görmesini, öğrenmesini dilerim. İnsanların burada geçmişte yapılan tedavi yöntemlerini bal mumu heykellerle görüyor olması çok eğitici. Tarihe gerçekten ışık tutan bir müze" dedi.

İleride doktor olmak isteyen küçük kızı için İstanbul'dan gelip müzeyi ziyaret eden Bayram Yalınkaya da "Buraya ikinci gelişim. İlk gelişimde henüz kızım doğmamıştı. Şimdi onunla birlikte gelip görmesini istedim. İleride doktor olmak istiyor. O nedenle geçmişteki bu tarihe ışık tutan gerçekleri de görmesi çok güzel oldu" diye konuştu.