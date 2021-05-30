Tarihi Salih Bey Camii ilk zamanki ihtişamını koruyor

İHA 30.05.2021 - 12:50
"Çemişgezek, Pertek, Sağman ve Mazgirt olarak çar sancağı denen 4 sancağa bölünüyor" diyen Yelken, "Buraya da sancak beyi olarak Çemişgezek Sancak Beyi Keyhüsrev Bey atanıyor. Buradaki düzenini kurduktan sonra 1555’te bir su getiriyor" şeklinde konuştu.
Yelken, şunları söyledi:
"Tüneller kazılarak bir çeşme yapılıyor. Görülen çeşme de odur. Ondan sonra da burada cami yapımına başlanıyor. Fakat Keyhüsrev döneminde bitirilemediği için oğlu Salih Bey dönemine kalıyor. Salih Bey döneminde inşa bitiriliyor. Külliye kısmı da inşa ediliyor ve tamamlanıyor”
Yelken, şöyle konuştu:
"Dış güçlerin oyunu olan Türk-Kürt çatışmasını sergilemek için buraya gelindi ve Sağman’da başlandı. Bu tarihi camimizin önünde akşam evde buldukları 2 gencimizi alarak tepeye kadar çıkardılar"