Tarihi Salih Bey Camii ilk zamanki ihtişamını koruyor

Tunceli’de bulunan 456 yıllık tarihi Salih Bey Camii ve Sağman Kalesi, manzarasıyla dikkat çekiyor. Üç yıl önce restore edilen Salih Bey Camii halen ilk zamanki ihtişamını koruyor

İHA 30.05.2021 - 12:50

Tarihi Salih Bey Camii ilk zamanki ihtişamını koruyor - 1
Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Sağman köyünde 456 yıl önce sancak beyi Keyhüsrev ve oğlu Salih Bey tarafından yaptırılan Salih Bey Camii halen ilk zamanki ihtişamı ile ayakta duruyor.
Tarihi Salih Bey Camii ilk zamanki ihtişamını koruyor - 2
Çeşitli dönemlerde olmak üzere en son 3 yıl önce Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen cami, muhteşem manzarası ile dikkat çekiyor.
Tarihi Salih Bey Camii ilk zamanki ihtişamını koruyor - 3
İçerisinde Keyhüsrev ve Salih Bey'in kabirlerinin bulunduğu caminin önceden külliye, medrese olarak kullanıldığı belirtiliyor.
Tarihi Salih Bey Camii ilk zamanki ihtişamını koruyor - 4
300 metre doğusunda bulunan ve tam tarihi belli olmayan Sağman Kalesi'nin sur duvarlarının bir bölümünde halen ayakta kalması ise dikkat çekiyor.
Tarihi Salih Bey Camii ilk zamanki ihtişamını koruyor - 5
Tarihi cami ve kale, bölgeye hakim konumu ve manzarası nedeniyle pandemiden önce haftada 3-4 tur otobüsüyle gelen ziyaretçilerini ağırladığını, bölgenin önemli turizm potansiyeli olduğu aktarılıyor.
Tarihi Salih Bey Camii ilk zamanki ihtişamını koruyor - 6
Kalenin ve caminin tarihini anlatan yöre halkından İsmail Yelken, “Bu bölgeye Diyarbakır ve Bitlis yöresinde görev yapan, hükümdarlık süren bir bey avlanmaya geliyor. Stratejik önemi bakımından bu Sağman Kalesini inşa ettiriyor. Ondan sonra buradaki yerleşim alanı gün geçtikçe artıyor" dedi.
Tarihi Salih Bey Camii ilk zamanki ihtişamını koruyor - 7
Yelken, "Burası Pertek, Harput’u gören bir güzergah. Tarih boyunca 1520’lere kadar Çemişgezek sancağına bağlıyken, bu yıllarda Çemişgezek sancağındaki bir zafiyetten dolayı 4’e bölünüyor" ifadelerini kullandı.
Tarihi Salih Bey Camii ilk zamanki ihtişamını koruyor - 8

"Çemişgezek, Pertek, Sağman ve Mazgirt olarak çar sancağı denen 4 sancağa bölünüyor" diyen Yelken, "Buraya da sancak beyi olarak Çemişgezek Sancak Beyi Keyhüsrev Bey atanıyor. Buradaki düzenini kurduktan sonra 1555’te bir su getiriyor" şeklinde konuştu.

Tarihi Salih Bey Camii ilk zamanki ihtişamını koruyor - 9

Yelken, şunları söyledi:

"Tüneller kazılarak bir çeşme yapılıyor. Görülen çeşme de odur. Ondan sonra da burada cami yapımına başlanıyor. Fakat Keyhüsrev döneminde bitirilemediği için oğlu Salih Bey dönemine kalıyor. Salih Bey döneminde inşa bitiriliyor. Külliye kısmı da inşa ediliyor ve tamamlanıyor”

Tarihi Salih Bey Camii ilk zamanki ihtişamını koruyor - 10

TERÖRİSTLER İLK EYLEMİNİ BU CAMİ ÖNÜNDE YAPIP SİVİLLERİ ŞEHİT ETMİŞ

Önceden cami çevresinde yerleşim alanlarının olduğunu aktaran Yelken, “Terör olayları çıkınca şu anki aşağı köye geçildi. PKK’nın Tunceli’deki ilk eylemi bu tarihi camii" dedi.
Tarihi Salih Bey Camii ilk zamanki ihtişamını koruyor - 11

Yelken, şöyle konuştu:

"Dış güçlerin oyunu olan Türk-Kürt çatışmasını sergilemek için buraya gelindi ve Sağman’da başlandı. Bu tarihi camimizin önünde akşam evde buldukları 2 gencimizi alarak tepeye kadar çıkardılar"

Tarihi Salih Bey Camii ilk zamanki ihtişamını koruyor - 12
"Önce işkence edip sonra şehit ettiler. Sonra caminin önündeki evleri yakıp yıktılar ateşe verdiler. 1994’den bir yıl sonra bir köy korucusunun babası şehit edildi"
Tarihi Salih Bey Camii ilk zamanki ihtişamını koruyor - 13
"3 korucu yaralandı. Köyü terör örgütü tedirgin edebilmek için 3 Haziran 1998 yılında köyün yolunu keserek çoğunluğu yaşlı olanları şehit ettiler"
Tarihi Salih Bey Camii ilk zamanki ihtişamını koruyor - 14
"9 kişi olay yerinde şehit oldu. 3 kişi de yaralandı. Turizm kapsamı içerisinde buranın yolu yapıldı. Pandemi sürecinden önce haftada en az 3-5 otobüs Türkiye’nin değişik yerlerinden insanlar gelirdi"
Tarihi Salih Bey Camii ilk zamanki ihtişamını koruyor - 15
"Bu insanlara biz burada cami ve bölgeyi tanıtırdık. Gelen de ilk virajı dönüp camiyi gördüklerinde otobüsü durdururlar. Böyle bir yerde böyle bir eserin olduklarını gördüklerinde şaşırırlardı”
Tarihi Salih Bey Camii ilk zamanki ihtişamını koruyor - 16
Caminin restore edildiğini dile getiren bölge halkından Uğur Kartal da, “Ondan sonra turistler gelmeye başladı. Kalemiz de restore edilse daha güzel olur ve daha çok turist gelir. Köyümüzün tanıtılmasını istiyoruz. Burası bize atalarımızdan yadigar. Biz de buraya gözümüz gibi bakıyoruz. Temizliğini yapıyoruz” şeklinde konuştu.
Tarihi Salih Bey Camii ilk zamanki ihtişamını koruyor - 17
İşte Salih Bey Camii ve Sağman Kalesi'nden kareler...
Tarihi Salih Bey Camii ilk zamanki ihtişamını koruyor - 18
Tarihi Salih Bey Camii ilk zamanki ihtişamını koruyor - 19
Tarihi Salih Bey Camii ilk zamanki ihtişamını koruyor - 20
Tarihi Salih Bey Camii ilk zamanki ihtişamını koruyor - 21
Tarihi Salih Bey Camii ilk zamanki ihtişamını koruyor - 22

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER